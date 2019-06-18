Nihat Özdemir: Yabancıya aynen devam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF’de yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu ve Tahkim Kurulu gibi kurulların yeniden atanacağını belirtti.

Kemer Country Club’da düzenlenen Mesa Cup Golf Turnuvası’nda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi: “Son yapılan genel kurulda, TFF’de yeni bir yönetim kurulu göreve başladı. Tabii devam eden UEFA toplantıları, FIFA toplantıları, EURO 2020 Elemeleri için Fransa maçı ve İzlanda seyahati... Ancak cuma günü TFF’nin ilk toplantısını yaptık ve görevlendirmeleri de yaptık. Aldığımız kararlarla yeni görevlerimize başladık, hayırlı olsun. Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi. Sadece A Milli Takımımızı söylemiyorum. Kulüplerimiz, Ümit Milli Takımımız, U19, U18, U17 gibi, Engelli Futbol Takımı gibi, Kadınlar Futbol Takımı’nın da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız.”

‘Borçların tek çaresi var’

“Bankalar Birliği ve bankalarımızın hepsi tek tek kulüplerimizin mali yapılarının toparlanabilmesi için, borçların yeniden yapılandırılması konusunda hemfikirler. Kulüplerimizle bire bir görüşerek tüm bu yapılandırmaları yapacaklardır. Kulüplerimizin buna çok ihtiyacı var. Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda birçok kulübümüzün mali yapısı bozuldu. UEFA tarafından da bunlar gözlenmekte.”

“Yabancı sayısında bu sezon herhangi bir değişiklik yapmamız söz konusu değildir. Çünkü alınacak her bir karar bundan sonraki sezonlar için geçerlidir. Her takımın kendi elinde bulundurduğu yabancı oyuncular ve sözleşmeleri var. O yüzden böyle bir şey söz konusu olamaz. Önümüzdeki yıllarda yapılacak herhangi bir değişiklik ile ilgili ise Kulüpler Birliği ile bir araya gelerek bir neticeye vardığımız takdirde bu değişiklikleri yapmak için fikrimiz var.”

"Kulüplerle konuşuruz"

“Yabancı sayısında bu sezon herhangi bir değişiklik yapmamız söz konusu değildir. Çünkü alınacak her bir karar bundan sonraki sezonlar için geçerlidir. Her takımın kendi elinde bulundurduğu yabancı oyuncular ve sözleşmeleri var. O yüzden böyle bir şey söz konusu olamaz. Önümüzdeki yıllarda yapılacak herhangi bir değişiklik ile ilgili ise Kulüpler Birliği ile bir araya gelerek bir neticeye vardığımız takdirde bu değişiklikleri yapmak için fikrimiz var.”

Uğur Demirkırdı- Yılmaz Bezgin (DHA)