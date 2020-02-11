Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ortak açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Fenerbahçe’nin gelmediği toplantıda, Kayserispor ve Konyaspor ise başkan düzeyinde katılım yapmadı. Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden birer kişinin de katıldığı toplantıda, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de hazır bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde;

MHK ile bir araya gelmeyi istedik ve kendilerinin sunumunu dinledik. Kulüp başkanları bunu istedi. MHK yetkilileri, kulüp başkanlarını bilgilendirdi, sorularımızın cevaplarını aldık.

Lisans uygulamasının önümüzdeki sezon nasıl olacağını tartışmamız gerekiyordu, tartıştık. TFF, kısa bir süre içerisinde dönüş yapacak ve biz de çalışmalarımızı buna göre yapacağız.

Ali Koç başkanım beni aradı ve şu ortamda kendisinin katılmasının doğru olmayacağını ve toplantının da selameti açısından iyi olmayacağını ifade etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

18 kulübümüzün 17'si bu toplantıya katıldı. Bu toplantıları sık sık yapmalıyız, verimli oluyor.

Hakemlerimiz, Türkiye'de gündeme oturdu ve Kulüpler Birliği'nin isteği ile MHK yetkilileri ile başkanları buluşturduk. MHK yetkilileri anlattılar, başkanlar taleplerini iletti, çok verimli oldu.

Şu anda ligimizde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor. herkes onu bunu konuşuyor ama tarihimizde böyle bir dönem yaşanmadı. VAR sistemi sayesinde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor.