Nihat Özdemir: VAR sistemi daha iyi olacak!

“Var uygulaması gelecek sene daha iyi olacak. Var sistemini tüm yüreğimle destekliyorum. Hakem sayısını 40’a çıkardık. Hakemlerimiz daha başarılı olacaklar. Göreceksiniz yöneticilerin, hakem ve Var ile ilgili görüşleri giderek azalacak. Buna yürekten inanıyorum”

“Yabancı sayısını artırmamızdan dolayı kalite artışı oldu. Ama 11 yabancıyla sahaya çıkan takımlar da oldu. Bu durum bir süreç içinde sonlanmalıdır. Sahada mesela 8 olacak, 2 tribünde olacak, 4 kulübede olacak. Yabancı sayısı kademeli olarak azaltılmalı”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, TRT Spor’da katıldığı bir programda Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde spor kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan yabancı futbolcu sayısı ile ilgili önemli mesajlar veren Özdemir, “Yabancı sayısını artırmamızdan dolayı kalite artışı oldu. Ama 11 yabancıyla sahaya çıkan takımlar oldu. Bu durum bir süreç içinde sonlanmalıdır. En çok üzüldüğümüz nokta Türk oyuncularımız yeteri kadar şans bulamıyor. Bu yabancı sınırını gittikçe azaltmamız gerekiyor. Sahada mesela 8 olacak, 2 tribünde olacak, 4 kulübede olacak. Yabancı sayısı kademeli olarak azaltılmalı” ifadelerini kullandı.

‘Ersun hoca başarılı’

Özdemir, geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği’nin düzenlediği iftar programında basın mensuplarına, ’Bu sene kurgulanmış bir düzen var’ açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bu sözlerine katılmadığını belirterek, “Kurgulanmış bir sistem olsaydı; ligi geldi 6. sırada bitirdi. Hepimiz gördük. Ben bu görüşlerine inanmıyorum. Tabii Ali Koç’un hedefi şampiyonluktu ama olmadı. Bunu yapabilirler. Büyük bir camia. Her zaman, her sene şampiyon olacak sistemi kurabilirler. Ersun hoca kaliteli ve iyi bir hoca. Ama geç geldi göreve. Geldiğinde takım 16.’ydı, şimdi 6. oldu. Gözümde başarılı” şeklinde konuştu.

‘Cesaretle geçtik...’

VAR sistemine inandığını söyleyen Başkan Adayı Özdemir, “VAR sistemine cesaretle geçtik. Bazı tecrübeli hakemler VAR sistemine uyum sağlayamadı. Bu bir süreç meselesi. Gelecek yıl VAR uygulaması bu yıldan daha iyi olacak. Sistem geçişi var. Gelecek sene daha iyi olacak. Hakem sayısını 40’a çıkardık. Her hafta hakemler stres altında bırakılıyor. VAR sistemini tüm yüreğimle destekliyorum. Hakemlerimiz daha başarılı olacaklar. Göreceksiniz yöneticilerin, hakem ve VAR ile ilgili görüşleri giderek azalacak. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

‘20 takımla oynanması zor’

Planlarının içinde ligi 20 takıma çıkarmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Nihat Özdemir, “Erzurumspor’un müracaatı oldu. Arkadaşlarım inceliyor ama bu işin zor olacağını söyleyeyim. Sezon başında açıklanmadan sezon sonunda böyle bir karar alırsanız bunu dünyaya anlatamazsınız. Ligin 20 takımla oynanması zor görünüyor. İleri ki sezonlar için de böyle bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.

'Gerekeni yapacağız'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile yaşadığı diyaloğu da aktaran Özdemir, Albayrak’ın kendisine, elinde olduğu iddia edilen VAR kayıtları hakkında bilgi verdiğini söyleyerek, “Abdurrahim Albayrak, TFF seçimi sonrası gelip bana detaylı bir açıklama yapacağını aktardı. Eğer öyleyse, elbette gerekeni yapacağız” yorumunu yaptı.