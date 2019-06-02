Nihat Özdemir: Türk futbolu çağ atlayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Nihat Özdemir oldu. Ankara Marriott Otel’de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı. Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların179’unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı. Özdemir, seçimin ardından şunları söyledi: “Yeni yönetim kurulumuzla gösterdiğiniz bu teveccühe layık olmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde kesintisiz olarak Türk futbolunu yukarı taşıyacağımız 4 yıllık süre bulunmaktadır.

‘Zor bir iş ama...’

“Bu süreçte ben ve yönetim kurulumuzdaki diğer arkadaşlarım, hep birlikte elimizden gelenin en iyisini, hatta fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçimde tüm paydaşların görüşlerini aldıktan sonra konsensüs oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yola çıkarken herkes bana ’Çok zor bir işe giriyorsun’ dedi. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu kolay bir yer değil. Bunun farkındayım ama Türk futbolunu yukarıya taşımak yönetim kurulumuzla beraber benim de en büyük mükafatım olacaktır.”