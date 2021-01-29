Nihat Özdemir: Kayıp Şampiyonluklara baktıracağım

" Fenerbahçe yönetimi beni ziyarete geldiğinde hediye olarak Fenerbahçe’nin 29 defa şampiyon olduğunu gösteren bir belge verdi. Bombayı bıraktılar. Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. Sayın Hüsnü Güreli döneminde olabilir. O zaman incelemeler yaptı. TFF'ye gittiğimde cevap verip vermediğimizi öğreneceğim. Fenerbahçe 4’üncü yıldızı takacaksa bir senesi var 20’yi alsın. Beşiktaş da az bir senesi var. Onlar da tamamlasınlar. Galatasaray 'ın da sayılmayan şampiyonlukları var"

D-Smart’a konuk olan TFF Başkanı Nihat Özdemir ses getirecek açıklamalar yaptı. İşte Türk futbolunun 1 numarasının röportajından öne çıkanlar: “Fenerbahçe haklı olarak ses efekti olayında bir tepki koydu. Kesinlikle beIN SPORTS’ta kötü niyet olduğuna inanmıyorum. Sizin en önde olan üyelerinizin bulunduğu bir kesime böyle bir ses efekti yapar mısınız? Sayın Ali Koç; içeride bir yapılanma olduğunu düşünüyor. Haklı olabilir, olmayabilir. Ama ben kesinlikle inanmıyorum. İyi niyetle bakıyorum. Anında özür dilediler, sonra aynı gün biz TFF olarak bir mektup yazdık ve böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettik. Kendileri de hemen cevap verdiler. Bir tepki koydu ama yeter. 19.05’te özür dilemesinin de bir tasadüf olduğuna inanıyorum. En kısa zamanda bu işin sonlanması gerektiğini düşünüyorum.”

‘Yeni ihaleye çalışıyoruz’

“beIN SPORTS ile 2021-2022 sonunda sözleşmemiz bitiyor. Bu sezonun mayıs ayı ile aralık ayı sonunda 2022-2023 Sezonu için yeni yayın ihalesine çıkmak durumundayız. Hazırlıklarımıza başladık, en kısa zamanda bunu bitirip mayıs ayında ilan etmeyi düşünüyoruz. Ve yeni yayıncı kuruluşumuzu tespit etmek için Mayıs-Aralık ayları arasında da ihalemizi yapacağız. Her sezon başında bizim taraf da çok yoruluyor, beIN SPORTS’taki arkadaşlarımız da kulüplerdeki arkadaşlarımız da çok yoruluyor. 20’ye yakın toplantı yaptık. Telefon görüşmelerini saymıyoruz. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız’ın da katkılarıyla bu seneki rakamı tespit ettik ve gününde bütün paralarını ödüyorlar.”

'MHK ve hakemleri beğeniyorum'

"21 kulüp iştirak ettiği bir toplantı yaptık. 21 kulüp de ligden düşürülme kaldırılsın diye oy verdi. ‘Var’ ı ben ikiye ayırıyorum. İlki ofsayt kararları. Bakıyorum maçları izlerken, ofsayt kararı ile ilgili kimse birşey itiraz etmiyor. Çünkü işin içine matematik girmiş. Neye tepki var? Penaltı kararlarına. 210 maçın 5-6'sında problemler yaşandı. Bunları normal görüyorum. MHK ve hakemlerin ilk yarıdaki performansını beğeniyorum.

'Serdar ve Gustavo'nun ücreti düşürüldü'

"Fenerbahçe, harcama limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Mesut Özil'e Alman Milli Takımı ve Arsenal, Sayın Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekindiği için yaptırım uyguladı. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mesut OL kampanyasına katılmadım. Hiçbir kulübün yaptığı yardım kampanyasına katılmadım, katılmam da uygun olmaz. Mesut Özil'i mutlaka izleyeceğim, stadyuma gitmeyi düşünüyorum, stadyuma gidemezsem de televizyondan izleyeceğim."

'Terim'in cezasına müdahale yok'

''Bir hakem raporu, bir temsilci raporu var. Orada iki cümle var. İki rapor varsa, hangisi yargılama konusunda hafifse, o dikkate alınır. Türk Hukuk Sistemi böyleymiş. Fatih Terim'in ceza konusu da budur. Bir müdahale yok. Temsilci raporu hafifti."

'Amatör ligler için çalışıyoruz'

"Amatör ligleri nasıl oynatacağımız konusuna çalışıyoruz. Eğer karar verirsek hazırlık için de bir müddet vermemiz gerekecek. En erken nisan ayından önce bu amatör maçları oynatmamız mümkün değil. Maçları oynatırken bunların test olma durumu var. Aşı mecburiyeti olabilir. Seyahat durumları var. Maddi olarak testi kaldıramazlar."

‘Seyirci için takipteyiz’

Şampiyonlar Ligi Finali’nin seyircili oynanıp oynanmayacağı pandeminin Türkiye’deki gelişimine bağlı. Bu işte insan ve sporcu sağlığı önemli. Bu hastalığı çok ağır geçirenler var. Sağlık Bakanlığı’nın vereceği bir karardan ayrı bir karar almamız mümkün değil. Aşı olayı başladı, sayılar da geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklaması var artacak olan aşı sayılarıyla ilgili. Günlük vaka sayıları çok düşerse, restoranlar, kafeler, oteller açılırsa, normal hayata dönüş başlarsa biz de seyircili futbol maçları oynatmak istiyoruz. Bunu belli bir oranda yapmamız gerekiyor. Bir tribünün kapasitesinin belli bir oranda kullanılmasına karar verilir. Eğer misafir takımın kullanacağı yer 2.500 kişilikse 250 kişi gelecek. Oranlara göre değişecek.

'Fenerbahçeliliğimi tartışamazlar"

"Sayın Ali Koç’u başka yöne çekmiş olabilirler. Benim Fenerbahçeliliğimi benim o konulardaki 3 Temmuz’daki tutumumu tartışmalı hale getirmek hiçbir zaman onların görevi değildi. Benim ne olduğum verdiğim mücadele belliydi. Buna rağmen ısrarla benim üzerime bu konuda gelmesi beni rahatsız etti. Beni disiplin kuruluna verdi. 17 sene madden ve manen hizmet ettiğim bir kulübün disiplin kuruluna hesap vermem olmazdı. Disiplin kurulu yazısı geldiği an 15 dakika içerisinde istifamı yazdım ve kendisine yolladım. O Fenerbahçe Başkanı’dır. Ben TFF Başkanı’yım. Her zaman telefonumu ne zaman ararsa açarım. Doğru karar neyse onu da kendisine bildiririm."