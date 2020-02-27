Nihat Özdemir: İzmir’e bir maç vermemiz gerektiğine inanıyorum

İzmir’de iş insanları, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Futbol Federasyonu Yöneticileri ile yazarlar ’Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması’ etkinliğinde bir araya geldi. Nihat Özdemir, en kısa zamanda İzmir’e milli maç verebileceklerini söyledi. Özdemir, “Ege’nin sporda bir zamanlar önemli yeri vardı, bir ara kayboldu. İzmir’de Altınordu mucizesi yaşandı. Mehmet Sepil gibi bir isim önemli biri, Göztepe’ye katkı sağladı. Bugün Göztepe stadıyla, taraftarıyla Süper Lig’de önemli bir yere geldi” dedi ve ekledi:

‘Sepil’e teşekkür ediyorum’

“TFF Başkanı olarak, Sepil’e teşekkür ediyorum. 1. Ligde Altay iyi bir yola geldi. İzmirliler bizden bir milli maç istiyor. Şenol hocayla konuştuk. İzmir’e bir maç vermemiz gerektiğine inanıyorum. Milli takımların patronu Şenol hocamız burada, bu kararı vereceğiz. Futbolda da İzmir’e destek vereceğimize inanıyorum.”



