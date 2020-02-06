Nihat Özdemir: İstikrarı yakalayacağız

İmza töreninde konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, ise şunları söyledi. “Denizbank’ın destekleri, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesinde, bizleri daima gururlandıran Milli Takımımız’ın gücüne güç katacaktır. İnşallah tüm sponsorlarımızla birlikte, önümüzdeki turnuvalarda istikrarlı başarıyı yakalayıp büyük hedeflerimize ulaşacağız” dedi. Özdemir ayrıca bugün düzenleyeceği basın toplantısında detaylı açıklamalarda bulunacağını duyurdu.