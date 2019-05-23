Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, 1 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu, bugünkü basın toplantısında resmi bir şekilde duyurdu. Özdemir, "Türk futbolunun Nihat Ağabeyi olarak tecrübem ve tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum." derken, ana hedefinin; Türkiye'yi dünya sıralamasında ilk 10'un içine dahil etmek olduğunu söyledi.

Özdemir'in açıklamaları şekilde:

"Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye teşekkür ediyorum. Başarının en önemli anahtarı istikrardır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanvekili görevini sürdürmekteyim. 1 Haziran'da yapılacak seçimlere adaylığımı koydum. Türk futbolunu 4 yıl yürütmeye talibim. Türk futbolunun Nihat Ağabeyi olarak tecrübem ve tüm enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum.

Barış, hoşgörü ve huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmaması şarttır. Adalet ararken adil, rakibe saygı duymaktan geçer. Yeni bir milli ruh oluşturalım. Milli birlik ve beraberliği en güçlü şekilde yaşatalım. Hedefimiz Türkiye'nin dünya sıralamasında ilk 10 arasında yer almasıdır. Omuz omuza vererek çalışmamız gerektiğine inanmaktayım.

Kulüpler Birliği ile çok iyi diyaloglar sürdürerek görevimizi sürdürmek istiyoruz. MHK, disiplin ve tahkim kurulları Beylerbeyi Tesisleri'nde çalışmalarına devam edeceklerdir. Layık olan arkadaşlarımızı göreve getirmeye çalışacağız. Yeni komiteler kurarak bu konuda etkin bir çalışma ortamı yaratmaya çalışacağız. UEFA'da olduğu gibi yeni bir organizasyon şeması ile devam etmek istiyoruz. MHK ve Kulüp Lisans Kurulu'nda reformların şart olduğunu düşünerek bir komite kurmak istiyoruz."