Nihat Özdemir: 'Hedefimiz tüm finaller'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Arnavutluk maçının şu an kendileri için en önemli maç olduğunu ifade etti.

Özdemir, “Seyirci desteği maç boyunca devam etmeli. Bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu, grubumuzdaki en önemli maçlardan bir tanesi. Aynı saatte İzlanda ile Fransa oynayacak. O maç da grupta sıralamayı etkileyecek. Hocamıza, ekibine, kadromuza inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah istikrarlı bir turnuva takımı olup, sadece 2020’nin değil, 2022’nin, 2024’ün, hatta önümüzdeki tüm finallere katılmanın coşkusunu hep beraber yaşayacağız” yorumunu yaptı.