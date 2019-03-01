Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, “Hayırlı olsun. Biz de Haziran ayında yapacağımız genel kurula kadar Hüsnü Güreli Bey ile devam edeceğiz. Zaten yönetim süreklilik arz eder. Çalışmalarımıza Hüsnü Güreli Bey’in başkanlığında devam edeceğiz. Şu aşamada başkanlık gibi bir düşüncem yok. Tek düşündüğümüz Haziran’a kadar üzerimize düşen görevleri yapmak” yorumunda bulundu. Özdemir, A Milli Takım’ın başına Şenol Güneş’i getirdiklerini belirterek, “Mart ayında iki önemli maçımız var. Onunla ilgili gelecek hafta bir değerlendirme yapacağız” dedi.