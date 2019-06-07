Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF tarafından hazırlanan maç kitabından Fransa müsabakası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dünya futbolunun en önemli takımlarından olan Fransa’yı Konya’da ağırlayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Özdemir, "Son yıllarda çok önemli zaferlere tanıklık eden Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, millilerimiz için çok ayrı bir öneme sahip. Güzide şehrimizde, güçlü bir futbol geleneğine sahip Dünya Şampiyonu Fransa’yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum. Bu maç aynı zamanda Milli Takımımızın gücünü, kapasitesini, kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı olacak. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve A milli oyuncularımızın bu akşam yeni bir zaferle futbol tarihimize yeni bir altın sayfa yazmalarını umuyoruz. Ben hem hocamıza hem takımımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Milli Takım ortak değerimiz"

Milli Takım'ın ortak değer olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, "Her koşulda ay-yıldızlılara destek olmak da milli görevimiz. Tüm futbolseverleri, Milli Takımımızın yanında olmaya, Milli Takım ruhunu statta, sokakta ve ekran başında yaşamaya, paylaşmaya davet ediyorum. Bu duygularla, tribünleri dolduracak Konyalı futbolseverlerimizin daha önceki maçlarımızda olduğu gibi müthiş destekle bir saniye bile susmadan takımımıza itici güç olmasını beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Fransız dostlarımıza hoş geldiniz diyor, sizlere kazanmanın coşkusunu hep birlikte yaşamayı diliyorum" şeklinde konuştu.

İSTANBUL (İHA)