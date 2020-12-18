Nihat Özdemir: ‘Dünya Kupası’na birinci gideceğiz’

TFF, A Milli Takım’a yeni sponsor kazandırdı. Çinli telefon üretecisi vivo ile anlaşma imzalandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında online olarak düzenlenen imza töreni ve basın toplantısına TFF Başkanı Nihat Özdemir, vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu, TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz ve vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran katıldı. İmza töreni ve basın toplantısını medya mensupları da “zoom” uygulaması aracılığıyla takip etti.

‘Katar’da olacağız’

Milli takımın grup birincisi olarak Dünya Kupası’nda yerini alacağına inandığını vurgulayan Başkan Nihat Özdemir, şunları söyledi: “Grup birincisi olarak finallere katılmayı çok arzuluyoruz. En güçlü rakiplerimiz olarak Hollanda ve Norveç’i görüyoruz. Elemelere bu iki takımla art arda oynayacağımız maçlarla başlayacağız. İnşallah 2018 Dünya Kupası’nın sponsorlarından, 2022 Dünya Kupası’nın da destekçisi olan yeni iş ortağımız vivo ile birlikte Katar’da yerimizi alacağız.”

‘Artık aile olduk’

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise kendilerine verilen destekleri gördükçe sorumluluklarının iki kat arttığını dile getirdi. Deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: “İş yapıyoruz ve işin ciddiyeti, sorumluluğu var. Bu desteği görünce sorumluluk da iki kat artıyor. Ülkemizin en ücra köşesinden, dünyanın her yerinde yer alan insanımız başarı bekliyor. Artık bir aile olduk ve bu aile olmanın da bir sorumluluğu var.”



