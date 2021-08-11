TFF’den yapılan açıklamaya göre, Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nın teknik ekibi de yer aldı.

Futbolcular ile sohbet eden başkan Özdemir, milli takıma desteklerinin artarak süreceğini söyledi. Özdemir, millilere Avrupa Şampiyonası’nda başarı dileğinde bulundu.

Federasyonun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 4-11 Ekim’de İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi kamp çalışmalarına Riva’da devam edecek.