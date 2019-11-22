Nihat Özdemir: Can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda kulüplerin yaptığı harcamalarla ilgili kritik açıklamalar yaptı. Nihat Özdemir, "Ekonomide dünyada sözsahibi olan bir ülkeyiz. Futbol ekonomisinde ise Avrupa’da 6.’yız. Bugün toplam da da 2 milyar Dolar’a varan bir futbol gelir hacmine ulaşmış durumdayız. Bu tabloda kuşkusuz en önemli gelir kaynağını yayınlar oluştururken, tribün, futbolcu, satış ve sponsor reklam gelirleri de kulüpler için azımsanmayacak boyutlardadır. Bu gücü elbirliği ile daha yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Bunu sağlayacak olan da her zaman sportif başarı ve marka değerini arttırmaktır. " dedi.

Kontrolsüzce yapılan harcamalar var

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol pastasını mutlaka büyütmeliyiz. Büyütürken lezzet katarak değerlendirmemiz gerekir. Süper Lig’in izlenme oranının artması gerekmektedir. Futbol ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Futbola bu kadar yatırım yapan başka hiçbir ülke yoktur. Bunu büyüme için fırsata çevirmeliyiz. Türk futbolunun gelirleri artıyor ama kontrolsüzce yapılan harcamalar var. Gelirin 3,5 katını harcama lüksü artık yok. Federasyon olarak denk bütçeye önem veriyoruz. Bunun için kulüp lisans yönetmeliğini yeniledik. Harcama limiti getirdik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız" diye de ekledi.



