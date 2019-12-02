Nihat Özdemir: Bu takıma inanalım ve güvenelim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, EURO 2020’de kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından memnun olduğunu dile getirdi.

Ay-Yıldızlılar’ın başarılı bir performans sergileyeceğini söyleyen Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: “EURO 2020 öncesinde elemelerde güzel maçlar çıkardık, bunu da herkes gördü. Bu gruptan da çıkacağımıza, çıkacak güçte de olduğumuza inanıyorum. Yeter ki bu takıma inanalım ve güvenelim. Grubu değerlendirecek olursak da kolay gibi görünen bir gruptayız. Ancak zor olan bir grubun içerisinde yer alıyoruz. Her şeye rağmen bu takım, gruptan çıkabilecek güce sahiptir.”