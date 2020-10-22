Süper Lig ’de yayıncı kuruluş krizi artarak devam ediyor. Geçen sezonun ardından bu yıl da indirim isteyen Beinsport’la TFF arasında uzun süredir uzlaşma sağlanamadı. Bu durum kulüplerin ekonomik yapısına doğrudan yansıdı. Yaz transfer döneminden bu yana yayıncı kuruluşun kulüplere 500 milyon TL ödeme yaptığı ifade edildi. Şampiyonluk payları ve gelir dağılımından sonra 10-15 milyon TL kasasına para giren kulüplerin dayanacak gücü kalmadı.

Resti görecekler

Geçen hafta Kulüpler Birliği’nde yapılan toplantının ardından dün TFF’ye çıkarma yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir’le bir araya gelen kulüpler sıkıntılarını aktarırken federasyon yönetiminin bir hafta içinde duruma netlik kazandırılacağına dair kulüplere söz verdiği vurgulandı. Edinilen bilgiye göre yayıncı kuruluşla son kez masaya oturacak olan TFF, istenilen indirimin bir kısmını kabul ederek kulüplerin acil nakit sıkıntısına son vermeye çalışacak. Öte yandan 3.5 saatlik toplantının ardından indirim isteğinin karşılanamayacağını vurgulayan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet, “Kontrata uyulmasını talep ediyoruz” dedi.

Özdemir: İhtarname gönderdik

TFF Başkanı Nihat Özdemir toplantının ardından, “Herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon lira verildi. beIN Sports’un TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik” dedi. Özdemir tribünlere yüzde 30 oranında seyirci alınması konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na taleplerini ilettiklerini de açıkladı.