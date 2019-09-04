Nihat Özdemir: 2020 yolunuz açık olsun!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsorlar marka tamsilcileri ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya geldi. A Milli Takım Teknik ekibi ile futbolcuların da bulunduğu organizasyonda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir şunları söyledi: “Sponsor ailemizle milli takımımızı bir araya getiren bu etkinliğimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası’nı hedefleyen takımımıza da moral olacaktır. Futbolda özellikle Uluslararası başarıların formülü, güçlü markaların spora verdiği destekten geçiyor. Bu nedenle siz değerli sponsorların destekleri bizler için çok önemlidir. Federasyonumuz alanında büyük ve öncü markalarla işbirliği yapıyor. Bundan da çok mutluyuz. Birçok sponsorumuzla 10 yılın üzerinde 15, 20 yıla varan birlikteliğimiz var.”

‘Uzun dönem yürüyeceğiz’

“Ailemize son dönemde katılan sponsorlarımızla da birlikte uzun dönem yürüyeceğimize inanıyoruz. Özlenen başarılara sporcularımızın özverisiyle uzanacağımızı düşünüyorum. A Milli Takım ile inşallah 2020’ye katılma coşkusunu birlikte yaşayacağız. 2020 yolunda bir başka maceramız, A Milli Takımımız’ın İstanbul’a dönüşü olacaktır. Önümüzdeki 3 ay içinde Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarımızı İstanbul’da oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Değerli futbolcu kardeşlerim, 2020 yolunuz açık olsun, şansınız bol olsun, Allah yardımcınız olsun.”