Nihat Kırmızı: Trabzonspor kazanmadı, biz kaybettik

Spor Toto Süper Lig ’in 23’üncü haftasında Galatasaray , sahasında Trabzonspor ’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında oynadıkları oyun ile galibiyeti hak ettiklerini belirten Kırmızı, “Maalesef çok üzgünüz. İyi oynadığımız bir maçtı. Hak ettiğimiz galibiyeti kendi ellerimizle Trabzonspor’a vermiş olduk. Aslında Trabzonspor kazanmadı, biz kaybettik. Bireysel bir hatadan kaybettik. Galip gelebilirdik. En azından beraberlikle çıkabilirdik. Maalesef yenildik. Takımımızın oyunu çok iyi, takım iyi yolda. Maçın başında takımımızın taraftara gidip bütünleşmesi gerçekten iyi yolduğumuzu, birlik beraberlik içerisinde neler yapabileceğimizi net bir şekilde göstermiş oldu. İyi başladık, iyi oynadık. Yine bazı hakem hataları vardı. Maçın sonlarına doğru yaptığı birkaç bireysel hatadan dolayı goller yedik ve mağlup olduk. Camiamız şunu bilsin, bu arayı iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Hocamızın raporunu değerlendirdik. Buradaki tüm eksiklerimizi gidereceğiz. Bizim için yeni bir döneme çok iyi bir şekilde başlayacağız. Galatasaray, bu ligi en iyi şekilde tamamlayacak ve önümüzdeki yıl şampiyon olmak için elinden geleni yapacak ve yeniden şampiyonluklar yaşayacak” diye konuştu.

“TARAFTARIMIZIN TEPKİSİNİ HAKLI BULUYORUZ”

Maçın ardından Galatasaray taraftarlarının yönetime karşı gösterdiği tepki ile ilgili de konuşan Kırmızı, “Taraftarlarımız bizi çok iyi destekledi. Haklı olarak galibiyet bekliyorlar. Olmayınca da protestolar oluyor. Bu çok doğal. Futbol, sonuç oyunu. Sonuç alsaydık başka şeyler konuşuyor olurduk. Galibiyet bizim hakkımızdı. Taraftarımızın tepkisini haklı buluyoruz. Hiç merak etmesinler onlara daha büyük sevinçler yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, (DHA)



