Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray Barcelona ile eşleşti. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, "Teknik direktörümüz Katalan. Barcelona'da da çalıştı. Barcelona'yı tanıyan birisi. Barcelona tabii iyi ve ciddiye almamız gereken bir takım. Bu avantajı teknik direktörümüz kullanacak. Galatasaray'ın kuruluş amacı yabancı takımları yenmektir. Tarihi boyunca Galatasaray, yabancı takımlara karşı başarılıdır. Avrupa'da söz sahibi tek Türk takımıdır. Bundan sonraki dönemlerde de böyle devam edecektir. Motivasyonumuz bu şekildedir" dedi.

Barcelona'yı eleyeceklerini düşündüğünü ifade eden Kırmızı, "Elemek için elimizden geleni yapacağız. Futbolda her sonuç var ama Galatasaray olduğumuzu unutmamamız lazım. Bizim 11 oyuncumuz var, Barcelona'nın da 11 oyuncusu var. Barcelona maçına çıkacak ve aslanlar gibi oynayacak oyuncularımız. Galatasaray, Barcelona'yı defalarca yendi. Bir daha neden olmasın. Bu sezonun başında çok iyi performans yakalayamamış olabiliriz ligde ama Avrupa'da çok iyiyiz. Avrupa motivasyonumuz farklı. Tarihimiz boyunca böyle olmuştur" dedi.