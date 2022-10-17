Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor 'la karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş bu sezon oynadığı 10 maçta 5'inci kez rakiplerine takıldı.





Siyah-beyazlı taraftarların eleştirdiği ve istifaya davet ettiği Valerien Ismael'in performansını Nihat Kahveci değerlendirdi.

'ÖVENİ DE VAR, İSTEMEYENİ DE...'

Nihat Kahveci, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu. TRT Spor'da konuşan eski futbolcu, "Şampiyonluk adayısın, kadron iyi. İçeride Başakşehir ile oynadın, iyi oynayarak yenildin. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalıyorsun. Diğer rakibin Trabzonspor ile 2-2 berabere kalıyorsun. Bu 3 maçtan 1'inden bir galibiyet çıkarması gerekirdi bu kadronun. Bardak doluyor işte. Sayın Başkan maç öncesi destek açıklamaları yaptı. 'Sayın Valerien ile şampiyonluk kupası kaldıracağım' dedi. Bu sene mi olur, dayanabilirse seneye mi olur? Onu bilemem. Bu zamanı belli olmayan bir söz. Belli bir kesim bu hocayla olmuyor, belli bir kesim devam edelim diyor. Öveni de eleştiren var, istemeyeni de eleştiren var" dedi.

'SEYİRCİ OYUNCU DEĞİŞTİRDİ MAÇTA'

Beşiktaş taraftarlarının istifa tezahüratlarını değerlendiren Nihat Kahveci, "Alanya, Karagümrük maçlarında da söyledim. İlk yarıda oyun evet. İkinci yarıda oyun gelişmiyor. Bugün seyirci oyuncu değiştirdi işte. Seyirci de son nokta. Bağırdı 'İstifa istifa'. Ben bir şey demem, karar vericiler verir kararı" açıklamasını yaptı.





'DELE ALLI KESİN SÖZLEŞME İMZALAMIŞ'

Siyah-beyazlıların kadrosunun iyi futbolculara sahip olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Bu kadroda karides var, istakoz var, yengeç var. Çıkan yemek kapuska. Burada çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Kulübede alternatif de var. Alli kesin sözleşme imzalamış, sağlam olduğumda oynarım diye. Fenerbahçe derbisinde çok tuttun, kötüydü. Giresun maçında kötüydü, çok tuttun. Alli yine kadroda, en iyi şeyleri yapan Salih ama Salih çıkıyor. Bu kadar kötü oynayan Josef ve Alli varken Salih çıkıyor" diye konuştu.

'HİÇBİR OYUNCU DOKUNULMAZ DEĞİL'

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in ve Cenk Tosun'un sonradan oyuna girmesi hakkında açıklamalarda bulunan eski futbolcu, "Ben Gedson olsam üzülürüm. Alli'nin performansını izlesem, 'Ben neden oynamıyorum' derim. Cenk 25 saniyelerden geldi, daha erken oyuna girdi. Golünü de attı, moral de olur. Sevgili Valerien Ismael, Cenk forvet oynamıyor sadece, sağ ön, sol ön oynar yani. Weghorst çok iyi sezon başlangıcı yaptı ama hiçbir oyuncu dokunulmaz değil" ifadelerini kullandı.









'ADALET DİYE BİR ŞEY VAR'

Valerien Ismael'in oyuncu tercihlerini değerlendiren Nihat Kahveci, "Necip hata yaptı, 1 dakika sonra oyundan aldın. Bugün Masuaku'yu alamıyorsun. Doğrusu bu almayacaksın zaten ama adalet diye bir şey var. Teknik direktör herkese eşit olmalı. Oyuncular çok akıllıdır, zekidir. Sahanın içinde kim iyi, kim kötü bilir. Onu neden oynattığını da bilir. Dele Alli'yi izleyen oyuncu, taraftar sahada kalsın demez" dedi.

'SERGEN YALÇIN'I TARAFTAR YOLLAMADI'

Sergen Yalçın tezahüratları hakkında da yorumlarda bulunan Nihat Kahveci, "Beşiktaş taraftarı, bir karar vermiş. 'İstifa' kolay kolay denilmez. Karar uygulanır mı bilmiyorum. Beşiktaş'ın saha içindeki oyun gidişatı iyi değil. Artık skorlar da gelmiyor. Sergen Hoca için taraftar her zaman bağırır. Sergen Hoca kendisi istifa etti diye biliyoruz. Bunu da bilmek lazım. Sergen Hoca'yı taraftar yollamadı ki. 30 bin kişi 'Sergen Hoca İstifa' diyene kadar kalmalı. Öyle bir kredisi var dedik burada. Sergen Hoca'yı yönetim yollamadı, taraftar göndermedi. Gelirse de herkes 'Hoşgeldin' der" diye konuştu.