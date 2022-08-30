Beşiktaş , Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı ve topladığı 10 puanla averaj farkıyla haftayı lider kapattı.

Zirveye uçtu

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında DG Sivasspor’u konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak zirveye uçtu. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 10’a yükselten siyah-beyazlılar, Gaziantep FK’yı puan olarak yakalarken, averaj farkıyla rakibini geçti ve liderliği aldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Muleka ile öne geçen siyah-beyazlılar, 29’da Weghorst’la farkı 2’ye yükseltti. İlk yarının sonlarında Muleka bir kez daha sahneye çıktı. 42. dakikada Masuaku’nun kullandığı kornerde omuzuyla topa vuran Demokratik Kongolu futbolcu farkı 3’e çıkaran isim oldu. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken 86. dakikada Dia Saba uzaktan çok sert bir şutla topu filelere gönderdi ancak bu gol Sivasspor’a yeterli olmadı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş tribünleri büyük coşku yaşarken, futbolcuları da ‘Lider buraya’ diyerek tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı.

Torrent maçı takip etti

Galatasaray ile yolları bu sezon başında ayrılan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Beşiktaş-DG Sivasspor karşılaşmasını izlemek üzere Vodafone Park’a geldi. Geçtiğimiz günlerde eski kulübü Galatasaray’ı, imaj haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle FIFA’ya şikayet eden Torrent, siyah-beyazlı ekibin Sivasspor mücadelesini tribünden takip ederken, kendisinin fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına da poz verdi. Galatasaray’ın başında 158 gün kalan ve 2’si Avrupa Ligi olmak üzere sarı-kırmızılı ekiple 20 maça çıkan 60 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.

Dele Alli ilk 11'de

Beşiktaş’ın Everton’dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, ayağının tozuyla ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik Direktör Valerien Ismael, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 26 yaşındaki futbolcuyu as takımda denedi ve bu oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdi. Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Berkay Vardar’ın yerine Dele Alli siyah-beyazlı ekibin 11’indeki yerini aldı.

4 maçta 5 gol

Beşiktaş’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Weghorst, ligdeki 4. maçında 5. gol katkısını yaptı. Ligin ilk haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde Ghezzal’a asist yapan Weghorst, 2. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında da yaptığı asistle gol katkısını sürdürmüştü.









Geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinde attığı golle ilk gol sevincini yaşayan Hollandalı futbolcu, Sivasspor karşısında da bu kez Muleka’yı golle buluşturan isim oldu. Dakikalar 30’u gösterdiğinde ise Weghorst sahneye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Rosier’in ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen 30 yaşındaki forvet, net bir kafa vuruşuyla farkı 2’ye çıkardı ve Karagümrük maçının ardından üst üste ikinci golünü kaydetti. Weghorst, geride kalan 4 maçta 2 gol atarken, 3 de asist yaptı ve takımına 5 gollük katkı sağladı. Yıldız oyuncu dakikalar 77’yi gösterdiğinde alkışlarla yerini Cenk Tosun’a bıraktı.

Weghorst'a övgü

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve spor yorumcusu olan Nihat Kahveci, TRT Spor'da maça dair izlenimlerini aktarırken, "Weghorst'u nasıl öveceğimi bilemiyorum. Ligin şu anda hem savunmada hem hücumda en faydalı oyuncusu." sözleriyle Siyah Beyazlılar'ın golcüsüne övgü dolu sözler sarf etti.











