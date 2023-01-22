Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray , Antalyaspor'u konuk etti. Oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı. Bu müsabakayı eski futbolcusu Necati Ateş ve Nihat kahveci, TRT Spor'da değerlendirdi. Mauro Icardi hakkında dikkat çeken kelimeler kullanıldı.





Taraftar hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Şu an taraftarların görüntüsüne bakıyorum. Rahatlık var. Kazanma alışkanlığı olduğu için sevinmiyor gibiler. Şu an Türkiye'nin en mutlu taraftar grubu var karşımızda" dedi.

Galatasaray'ın maça iyi başladığını dile getiren Kahveci, "Kazanma alışkanlığı olan bir Galatasaray ile kazanamayan bir Antalyaspor vardı. Maça Galatasaray her zaman ki gibi iyi başladı. Antalyaspor da cesaretli bir oyun oynuyordu. Galatasaray taraftarı 'ilk yarıda beklediğimiz oyun yok' moduna girdi biraz. O ara bir sessizlik oldu ama kaliteli ayaklar kendini gösterdi" ifadelerini kullandı.





Icardi'yi öven eski futbolcu, "Yani Icardi, şu 90'dan aşağı bir gol at ya... Her vurduğun 90'a gidiyor. Biz burada hep dedik çok elit. Ben söylemiştim daha önceden gitsin 2 saat kala gelsin maçlara. Kerem'in de performansı arttı. Önünde Icardi gibi bir duvar var. Gerçekten müthiş bir oyuncu" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın kazanma alışkanlığı olduğunu söyleyen yorumcu, "İkinci yarı çok iyi başladı Galatasaray. Galatasaray'daki kazanma alışkanlığını rahat bir şekilde hissediyorsun. İkinci golde Sergio orada olmasa o top kaleye gitmeyecek. Onun da hakkını vermek lazım" açıklamalarında bulundu.

"KOLAY GOL YEMİYOR"

"9 maç, 27 puan! 26 gol atılmış ve neredeyse maç başı 3 gol. Burada gol yemeyeceksin. Galatasaray kolay kolay gol yemiyor. Muslera gibi bir de kaleciniz varsa rahatsınız. Hatayspor maçında skoru almasına rağmen Muslera ' isterse 7-0 olsun ben gol yemem' diyor. Galatasaray kaleciler konusunda hep şanslı. Muslera inanılmaz oynuyor. Gomis'i göremedik bugün. O girse belki bir gol daha atardı Galatasaray. Galatasaray tabiri caizse gümbür gümbür gidiyor."





Okan Buruk'u tebrik eden Nihat Kahveci, "Şimdi artık Fenerbahçe 'nin Beşiktaş 'ın, Trabzonspor'un maçlarını rahat rahat izleyecekler. Galatasaray taraftarı mutlu. Bu ligde içerde, dışarda bu şekilde kazanmak kolay değil. Okan Buruk'u da tebrik ediyorum" dedi.

"EN BÜYÜK FAKTÖR FERNANDO MUSLERA"

Son olarak Necati Ateş de açıklamalarda bulundu. İşte eski futbolcunun açıklamaları..

Galatasaray'ın gidişatını değerlendiren Necati Ateş, "Galatasaray'da ıcardi atıyor, Gomis giriyor atıyor. Galatasaray için muhteşem bir gidişat. Herkes mutlu şimdi camiada. Hayatta başlangıçları kimse hatırlamaz. Sezon sonu şampiyonluk gelmezse sıkıntı. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren eski futbolcu, "Her zaman kazanmaya oynayan bir takım. Geri düşse de taraftarın hiçbir endişesi yok. Antalyaspor'da takımın yarısı da yoktu neredeyse. Buna rağmen çok iyi mücadele ettiler. Az ve öz gittiler Galatasaray kalesine" dedi.

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Muslera hakkında konuşan Ateş, "Galatasaray'ın burada olmasındaki en büyük faktör Fernando Muslera'dır. Liderliğiyle, katkısıyla ön plana çıktı. Galatasaray'ın 10. haftada 10 golü falan vardı. İyi oynamasa da kazandı" sözlerini kullandı.