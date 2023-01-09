Süper Lig'in 18'inci haftasındaki dev derbide Galatasaray , ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, maçı yorumladı. Kahveci, Jorge Jesus ve Okan Buruk hakkında sözler kullandı.

MÜTHİŞ GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray Süper Lig'de sırasıyla Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş 'ı 2-1, Başakşehir'i 7-0, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü 2-1 ve son olarak da Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.









OYUNCULARINI ALKIŞLADI, MOTİVE ETTİ

Yenilginin ardından düşünceli olduğu gözlenen Jorge Jesus'tan flaş hamle geldi. Portekizli teknik adam, 90 dakika sonrası saha ortasında Fenerbahçeli futbolcular ile kısa bir toplantı yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın liderliğinde toplanan oyuncular, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Mert Hakan ve Portekizli teknik adam kimsenin içeri girmesini istemedi. Hemen ardından saha ortasında kenetlenen sarı-lacivertlilerde deneyimli teknik adam, futbolcularını motive etti, kalan haftalardan bahsederek alkışladı.









İşte Nihat Kahveci'nin değerlendirmeleri...

OKAN BURUK'A ÖVGÜ!

Güzel bir maç izlediğini dile getiren Nihat Kahveci, "Bir futbolsever olarak çok güzel bir maç izledik, hakeden kazandı, net. Okan hocadan 10'da 10'luk performans. Rakibine iyi çalışmış. Defans arkasına sarktı. Goller de iyiydi. Fenerbahçe bu kadar iyi oynardı, Batshuayi'nin bir şutu, Arao'nun bir şutu Muslera kurtardı" dedi.









"ICARDI MALDİVLERE GİTSİN"

Icardi hakkında konuşan eski futbolcu, "Fenerbahçe'den bir reaksiyon beklersin ama en kritik anlarda Muslera sahneye çıktı. Galatasaray ileride geniş alan istiyor. Icardi nereye istiyorsa gitsin, ne isterse yapsın. Haftaiçi Maldivlere gitsin isterse. Son gol ne öyle ya, attığı gol yaptığı asist dünya klasında, elit oyuncu. Maçtan 2 saat önce gelsin İstanbul'a 10 dakika 30 dakika oyna fark etmez desinler. İnanılmaz bir klası var" ifadelerini kullandı.









"OKAN HOCAYA HELAL OLSUN"

Okan Buruk hakkında düşüncelerini ifade eden Kahveci, "Okan hocanın anasının ak sütü gibi helal olarak Galatasaray'ın başına geldi. Öyle bir kadro verildi ki inanılmaz isimler. Sahanın içi değil sadece, sahanın dışında yönetmek önemli" açıklamalarında bulundu.

"FEDERER - NADAL MAÇI GİBİ"

Maçtaki tempoyu yorumlayan Nihat Kahveci, "Geçen seneki Berkan nerede, bu seneki Berkan nerede. Böyle oynarsa överim tabii ki. Boey, Dubois görev adamı zaten. Federer'le Nadal'ın maçı vardı 5 saatlik maçı vardı, onun gibi hissettim bazen. Acayip bir tempo gördük birara. Son zamanlarda bir derbide bu kadar net bir oyun ve skor görüyorum. Muhteşem oynadı Galatasaray" dedi.

Fenerbahçe defansının sıkıntılı olduğunu söyleyen spor yorumcusu, "Jesus ilk günden beri böyle oynuyor. Ümraniye'den 3 gol yiyince de bekledik. Bu defans sıkıntılı dedik, bugün onu yaşadı. Bugün artık B planın olması lazım" sözlerini kullandı.

"TARAFTAR SENİ NASIL DESTEKLESİN?"

Kırmızı kart gören İrfan Can hakkında konuşan Kahveci, "İrfan Can kime kızdın? Jesus'a mı kızdın ilk 11'de değilsin diye. Tribüne mi, arkadaşına mı? O tekmeyi niye atıyorsun. Belki 2-2 olacak maç. Çok gereksiz bir hareket. Kadıköy'de derbi atmosferi iyi değildi diyenler var. O seyirciyi maçın içine alacaksın, seni nasıl desteklesin böyleyken. Altay'a ver uzun atsın. Berkan alıyor zaten öyle. Açık bir pas yaparak çıkmıyor Fenerbahçe'sin sen" ifadelerini kullandı.

Geçmiş derbileri hatırlatan Nihat Kahveci, "Rakiplerine hep maçları verdin, böyle olmaz. Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar dağınık gördüm, bunun adı derbi! Son 4 gelişinde 3. galibiyeti Galatasaray'ın. Galatasaray artık Kadıköy'de oynamayı öğrenmiş. Oynekurulu maçta da öyleydi" dedi.

"OKAN HOCA ELİT MODUNA GEÇTİ"

Okan Buruk hakkında konuşan Kahveci, "Bu maç Okan hocaya ve oyunculara hazar. Şimdi önünde güzel maçları da var. 4 maç sonra Trabzon maçı var. Sahanın dışında da elit moduna geçti Okan hoca. Rakibine göre kadro da yapmaktır. 4-4'lük Okan hoca performansı gördük" açıklamalarında bulundu.

Taraftara seslenen eski futbolcu, "Hocalarına sahip çıkacaklar, 1 maç yenildim diye yıkılmayacaksın tabii ki ama bu kadarını beklemiyordu Fenerbahçe taraftarı. Bu kadar net bir maç oynadı Galatasaray ve 3 puanı aldı" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET OKAN HOCA, YENİLGİ DE JESUS"

Sorumluluk Jesus'un olduğunu dile getiren Nihat Kahveci, "Galibiyet nasıl Okan hocanın diyorsan, Fenerbahçe'de de sorumluluk Jesus'da normal olarak. 3'lü oynadığına bir şey demem ama neden bu kadar pozisyon veriyorsun diye sorarım Jesus'a" dedi.