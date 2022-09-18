Süper Lig 'in 6. haftasında Beşiktaş , deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 beraberekaldı ve bu sezon arka arkaya iki maçta da puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Muleka sahada yok

Maçı izlemeyen '4 gol varmış çok iyi maç oldu' diyebilir ama öyle bir maç olmadı. Çok temposuz maç izliyoruz. İki takım adına da. Hiçbir mazereti yok. Beliktaş topu alıyor sürekli birinci viteste. N'koudou bir depar attı ilk yarı. Muleka sahada yok. Gedson evet çok koşuyor ama gole katkı yapmak çok önemlidir büyük takımlarda. Öyle ya da böyle asist yaptı.

En iyisi Masuaku

İlk yarının en iyi oyuncusu kim derseniz Masuaku derim. Ama şampiyonluğu oynayan bir takımda kalene 6 şut geliyorsa altısı da gol oluyorsa demek ki sıkıntı vardır. Bu böyle devam etmez. Kaleyi bulan şut gol oluyor.

İki kaleciyi de kaybettin

Ersin niye oynamadı dedik. Niye kestin? Ersin'i kaybettin, Emre'yi de kaybettin. Şimdi de Mert bekleniyor. Uzun zamandır oynamıyor. Tamam iyi olduğunu biliyoruz kalecinin... Çok iyi kaleci ama iki kaleciyi kaybettin.

Stoper demeye dilim varmıyor

Frikiği muhteşem vurdu ama bir adım atarsın yani. Ersin de bizim gibi izledi golü. Oyuna bir stoper girdi. Stoper demeye dilim varmıyor. Top ayağında auta atıyor, taca atıyor. Niye bu kadar zorluyorsun. Rosier'i alıyorsun, onu da küstürüyorsun.

Büyük takım kalecilerinden beklentimiz farklı

Ne kadar iyi de olsa Muleka'yı hoca bugün sahada çok tuttu. Ersin bu hataları artık yapar. Endri Çekici çok iyi vuruyor ama biz Muslera bu topu çıkarmalı diyoruz. Büyük takım kalecilerinden beklentimiz farklı. İyi oynadığında zaten şampiyon oluyor.

Necip'i de küstürdü

Zorlama abi. Orada 112 acil Necip var. Rosier'i çıkaracağına al onu. Onu da küstürdü, Necip'i de keserek küstürdü.