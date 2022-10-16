Kayserispor, Süper Lig 'in 10. haftasında Galatasaray 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip zorlu mücadeleden 2-1'lik üstünlük ile ayrıldı. TRT Spor'da 90 dakikayı yorumlayan Nihat Kahveci, tercihleri eleştirilen teknik direktör Okan Buruk ve performansı ile şu ana kadar beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu Mauro Icardi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.





'SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI'

Kayserispor'un performansını değerlendirerek konuşmasına başlayan Nihat Kahveci, "İçeride İstanbulspor, Giresun ve Antalyaspor galibiyeti, Trabzonspor maçında da konsantrasyon bozuldu sahaya bir şeyler atıldı, tartışmalı da bir pozisyonları var. Demek ki Kayserispor içeride güçlü, bunu biliyoruz artık. Özellikle ilk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadı. Hem de 6 maçtır yenilmeden dinleniş Galatasaray'a karşı. Bu çok önemli" sözlerini dile getirdi.

'POGBA PERFORMANSI'

Ev sahibi ekipte Mensah'a övgülerde bulunan Nihat Kahveci, "Top Galatasaray'dayken çok iyi planlanmış işler yaptı Kayserispor. Bundan iyi ilk yarı oynayamazsın. Hak ederek kazandılar. Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Mensah, muhteşem oynadı Pogba performansı verdi. İdmanda bu kadar şut atamazsın." şeklinde konuştu.





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'BU KADAR KÖTÜ OLUNMAZ'

Galatasaray'ın sahadaki uyumsuzluğuna dikkat çeken Nihat Kahveci, "Galatasaray deplasmanda havalimanına iner ya, 11 tane Galatasaray formalı taraftar al o kalabalıktan, bundan daha uyumlu oynar. Sanki ilk defa birbirleriyle oynayan bir Galatasaray performansı izledik. Bu kadar kötü olunamaz." dedi.









'81 TANE PAS HATASI'

Galatasaray'ın 81 pas hatası yapmasının altını çizen eski futbolcu, "Deplasmanda 30. saniyede şut buluyorsun. Bir moral kazanırsın. Mata, Mertens, Yunus sahada, ikinci golü bulalım dersin. 81 tane pas hatası yapmışsın. Galatasaray'ın tarihinde bu kadar top kaybı var mıdır? Sahanın içindeki oyuncuların böyle oynaması inanılmaz. Sahada top yapmayı bilen oyuncular var bide. Varsa çıkarsınlar bu kadar kötü ilk yarı var mı?" ifadelerini kullandı.

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'İYİ SİNYALLER VERMİYORDU'

Galatasaray'ın kadrosunun zengin olduğunu ancak sahaya oyun olarak yansıtamadıklarını da belirten Nihat Kahveci, "Şu kadroya, oyun yapısına bakarsan kadro zengin, oyun yapısı fakir derim. Maça çıkmadan rakip oyuncu esameye bakar. İsimler seni tedirgin ediyor ama futbolcuların hiçbirinin kendilerini bile göstermediği bir oyun çıkıyor ortaya. Oyun gücü zaten iyi sinyaller vermiyordu ama patlama bekliyorduk. İyi şeyler vaad ediyor sadece isim olarak bile. 30. saniye haricinde pozisyona bile girmedi Galatasaray burası irdelenmeli" açıklamasını yaptı.









'HOCAYI ELEŞTİRMEM'

Okan Buruk'u tercihleri nedeniyle eleştirmeyeceğini söyleyen Nihat Kahveci, "Kerem'i kestin, sola Kazımcan'ı yazdın. Kerem'in performansı Kasımpaşa maçından sonra yok. Hocayı da eleştirmem. Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyundan alsa bile eleştirmem. Midtsjö bu Galatasaray'ın ilk yarısında iyilerden biriydi çıkmasına şaşırdım, Torreira çıksaydı tamam derdim. Okan hocaya kadro kurma anlamında diyecek bir şey yok. Sezon başlamış 3 Türk kuralı yüzünden Kerem oynuyor diyoruz, değişip Kazımcan'ın oynamasına da bir şey diyemeyiz." dedi.









ICARDİ'YE ŞOK ELEŞTİRİ

Son olarak Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye de değinen Nihat Kahveci şu eleştirilerde bulundu: "Mata, İstanbulspor maçında iyi oynadı, bu maçta da oynamayı hak etti. Hoca da oynattı bu maçta, eleştiremezsin ancak kötü oynadı. Icardi, saha dışındaki olaylarını 4 yıldır dinliyoruz! Yeter artık! Bu sahaya çıkıp 1 tane şut atmadan gezinemezsin orada! Biz, seni sahanın içinde görmek istiyoruz. Senin kariyerine güvenip şans veren Okan Hoca'ya bir şey diyemem. Hocana da bir karşılık ver artık, oyna!"





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