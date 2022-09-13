Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş , birçok gol pozisyonuna girdiği mücadelede sahasında Başakşehir'e 1-0 yenildi ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

BÖYLE KAYBET

"Maç kaybedersin. Kaybedersen de böyle kaybet derim. Özellikle ikinci yarıki performansınla. Gedson, N'Koudou, Cenk Tosun, Salih'in şutları ile pozisyonlara girdin atamadın. Ligde gol yemeyen bir takıma karşı bulabileceğinden daha fazla pozisyona girdin. Bu yüzden Beşiktaş kötü oynadı demem. Beşiktaş iyi oynadı ama Beşiktaş'a iyi çalışmış bir Başakşehir vardı derim. İlk yarılarda uçan Beşiktaş'tan Başakşehir gol yemedi. Zaten Valerien Ismael, maç öncesi benim Weghorst'um, Muleka'm, sonradan oyuna sokacağım Redmond'larım var düşüncesiyle bizimle daha oynamadılar biz elbet gol atarız açıklaması yaptı. Açıklamalar da doğrudur. Sahanın içinde oyuncular çok pozisyona girip, atamadılar."

BU MAĞLUBİYET NECİP'E YAZMAZ

Redmond ve Tayfur'un performansını beğendim. Bazen kaybederken de kazanırsın. Tayyip de görev aldı. Necip topu kaptırdı sen onu oyundan aldın. Zaten herkes Necip'i eleştirirken bir darbede sen vurdun. Ne gerek vardı? Hatanın başlangıcı Necip de ama sonrasında yerleşik bir defans var. Traore'ye top geliyor, Saiss önünde. Kaleci Emre kapattığı köşeden yiyor. Bu golü tek Necip'e yazdırmam. Bu mağlubiyet Necip'e yazmaz."

ERSİN NEDEN OYNAMIYOR?

"Ersin neden oynamıyor? 2 yıl takımı şampiyon yapmış bir kaleciden bahsediyoruz. Kontrat için oynatılmıyorsa o sıkıntı çözülmeli. Net açıklamalar yapılmalı. Emre'ye yazık. Ankaragücü maçında da hatalı gol yedi."