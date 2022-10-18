Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe 'yi konuk etti. Son dönemdeki başarılı performansları ile dikkat çeken Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Başkent ekibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. TRT Spor ekranlarında 90 dakikayı yorumlayan Nihat Kahveci, Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir benzetmede bulunurken, Portekizli teknik adama da Arda Güler konusunda eleştiride bulundu.





'HELAL OLSUN'

Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, "Ankara deplasmanında zamanında çok maç oynadık, goller de attık, rakımdan mıdır neden hep sıkıntılı maçlar oynadım. Yorgunluk çöküyordu vs. bir şeyler oluyordu. Larnaca'dan döndüler, vallahi helal olsun. 3'lü 4'lü oynuyor her maç değişiyor. Kimin oynayacağını bilemiyorsun. Rakip takım da analiz yapamıyor" sözlerini dile getirdi.





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'FENERBAHÇE EN İYİ OYUNUNU OYNAMADI'

Fenerbahçe'nin en iyi oyununu oynamadığını ancak yine de 3 puana ulaştığının altını çizen Nihat Kahveci, "İrfan sağ ön, sol ön oynuyor, bugün 8 oynuyor. Lincoln sol bek oynuyor, ortaya geliyor. Anlayamıyor rakipler. İlk 11, kulübedekiler veya evde olanı bile analiz etmeleri gerekiyor. 4 gün önceki kadrodan Ferdi, Lincoln, Szalai, Serdar, Gustavo, Altay. Fenerbahçe iyi oynadı mı? En iyi oyununu oynamadı. Bugüne kadarki en az keyif aldığım Fenerbahçe maçıydı ama 3-0 maç. Altay için çok önemli bir maç oldu. Kötü oynuyordu, basit hatalar yapıyordu. Bugün de Fenerbahçe adına en iyilerden biriydi Altay'dı" sözlerini dile getirdi.





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'103 GOLÜ GEÇER'

Fenerbahçe'nin çok gol attığını belirten Nihat Kahveci, "Kötü oynarken sonuca bak, sezon sonu büyük ihtimal gol rekoru gelir yüzde 90. Her maç 3-5-4 diye gidiyor. Gidişat 103 golü geçer gidişatı." yorumunu yaptı.

'BEŞİKTAŞ'TA DİREKLERİ PARÇALIYORDU'

Sezon başında transfer edilen Belçikalı golcü Batshuayi'nin performansına da değinen Nihat Kahveci, "Set mi oynadı, oynamadı. Muhteşem son vuruşuyla Batshuayi devam ediyor. Kadıköy çocuğu Batshuayi dışarıda da atıyor. Yazın çalıştı demek ki. Beşiktaş 'ta direkleri parçalıyordu" dedi.









'REAL MADRID GİBİ, BİR ANDA 3-0 OLUYOR'

Karşılaşmada Fenerbahçe'yi Real Madrid'e benzeten Nihat Kahveci, "Topa sahip de olamadı Fenerbahçe, Ankaragücü daha çok sahip oldu. Real Madrid de öyle. Ne yaptı Real Madrid diyorsun, Benzema 2 gol attı, Vinicius attı 3-0 bitti diyorsun." şeklinde konuştu.

'10 PUANLIK GALİBİYET ALDILAR'

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir 3 puan elde ettiğini dileb getiren Nihat Kahveci, "Rakiplerinin puan kaybettiği haftada 10 puanlık maç oynadı Fenerbahçe. 1 maçı da eksik, bundan daha iyisi olmaz onlar için." ifadelerini kullandı.

'ARDA 45 SANİYELİK OYUNCU DEĞİL'

Son olarak Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in az forma şansı bulması hakkında Jorge Jesus'a eleştiride bulunan Nşhat Kahveci, "25 saniye nasıl Cenk Tosun için olmaz dedim, Arda da 45 saniyelik oyuncu değil. Geçen maç oynattı, 11 gördük sonunda Arda'da. Hocam 1 dakika kala da alma ama yani. Hocamla anlaşamıyoruz Arda konusunda" dedi. (Skorer)







