Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe , Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu karşılaşma sarı-lacivertlilerin 5-4'lük üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe'de genç eldiven Altay Bayındır'ın performansı bazı taraftarların tepkisini çekti. Spor yorumcuları sarı-lacivertlilerin performansını yorumladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Elvir Baljic, sarı-lacivertli takımın oynadığı maçta keyif aldığını belirtti. Tivibu Spor ekranlarında müsabakayı değerlendiren Elvir Baljic, "Ben keyif aldım, bol gollü ve bol pozisyonlu geçti. Hatalar da çok vardı. Özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe'nin, daha doğrusu tüm maçta Fenerbahçe'yi haftalardır taşıyan oyun disipliniydi. Malesef özellikle ikinci yarıda oyun disiplininden koptu Fenerbahçe. 30 metrede oynayan bir takım yoktu. Mesafeler çok uzadı. Ciddi pozisyonlar verdi. Jesus'un da değişiklikleri geç yaptığını düşünüyorum. İkinci yarı başlamadan yapabilirdi" dedi.





"İYİ ANALİZ ETMİŞLER"

Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiğini belirten Elvir Baljic, "Fenerbahçe'nin çok iyi yaptığı şeylerden biri de rakibe baskıydı. Bunu da yapamadılar. Karagümrük, her zaman yaptığı gibi geriden oyun kurarak başlamadı, rakiplerini iyi analiz etmişler. Uzun paslar denediler, sonra ondan da vazgeçtiler" açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertlilerin zaafları olduğunu dile getiren Elvir Baljic, "Fenerbahçe'nin 5 gol atması iyi evet ama bu sezon oynadıkları en vasat maçtı. Jesus'un oyuna geç müdehalesi, Emre ve İrfan'a daha fazla süre tanımasını da konuşabiliriz. Oyun olarak baya zaaflarını gösterdi Fenerbahçe" yorumunda bulundu.

"HENÜZ UYUM SAĞLAYAMADI"

Andrea Pirlo'nun henüz Türkiye'ye uyum sağlayamadığının altını çizen eski futbolcu, "Karagümrük adına çok üzücü çünkü Fenerbahçe'ye 4 gol atıp kazanamıyorsunuz ancak futbolcuların motivasyonunu yükseltecek bir şey bu. Pirlo, sadece bu maçta değil Türkiye'ye henüz uyum sağlayamadı gibi görünüyor. En azından 1 puan alsalardı bir çıkış yakalayabilirlerdi, burada kalma durumlarını da değiştirebilirdi onun" diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon Süper Lig'in en güçlü takımı olduğunu belirten Elvir Baljic, "Fenerbahçe'de bu sezon önemli şeyler var, ben hiç endişelenmedim kazanamazlar diye çünkü çok güçlü bir kadroları var. Birisi oyuna girer diyorsunuz kesinlikle. Bireysel performanslarını ön plana çıkarabiliyorlar. Bu ligin en güçlü takımı Fenerbahçe. Fenerbahçe bundan önceki maçlarda defansif anlamda ofsayt taktiğini, dar alanda oynamayı rakibi sıkıştırmayı iyi yapıyordu. Bu maçta çok ofsayt bozulduğunu gördük mesela. 4'lü oynadıkları zaman veya ideal bekleriyle oynamadıkları zaman sıkıntı çektiklerini gördük" ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe'de Arao ve Ferdi Kadıoğlu'nun değişilmez isimler olduğunu dile getiren Elvir Baljic, "3'lü oynadıkları zaman şöyle bir avantaj oluyor, defansif anlamda geriye çekilirken daha kalabalık oluyorsunuz. Bunun avantajını yaşayamadı Fenerbahçe. Bazı şeyler belli oldu, Arao ve Ferdi bu takımın as iki oyuncusu. Özellikle Arao oynadığı zaman o bölgede daha rahat oluyor Fenerbahçe. 9'uncu haftaya geldik bu iki isimden bence vazgeçemezler" dedi.

"ALLAH SABIR VERSİN"

Sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük'ü 5-4'le geçtiği maçı TRT Spor'da değerlendiren Nihat Kahveci, "Ben futbol sever olarak çok keyif aldım. İki takım taraftarlarına Allah sabır versin. Hüznü, sevinci hep bir arada yaşadılar. Üzüntüyü de mutluluğu da en üst seviyede yaşadılar. Maç 5-4 bitti. Birine sorsan 'seri penaltı mı atıldı?' der" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin 4 gol yemesiyle ilgili konuşan Nihat Kahveci, "Son dakikaya kadar maçı bırakmayan, golü arayan bir Fenerbahçe vardı. Kalesinde de 2020'den sonra kalesinde ilk kez 4 gol yiyen bir Fenerbahçe vardı. Hoca burayı analiz eder "biz niye 4 gol yedik" diye. Jesus'lu Fenerbahçe için ne diyorduk. Çok umursamaz bazen. 4-3 kazanır, 3-2 kazanır. Yeter ki kazansın. Son dakikaya kadar gol arıyor zaten" dedi.





"KADIKÖY'Ü SEVİYOR"

Sarı-lacivertlilerin Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'nin performansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Batshuayi net bir şekilde Kadıköy'ü seviyor. Dinamo Kiev'de de son anda attı. Larnaca'da attı ve bu maç son dakika golü muhteşem son vuruş. Son vuruşlarını eleştirdiğimiz Batshuayi, Fenerbahçe idmanlarından sonra çok fazla gol vuruşu çalışmış. 3 gol attı. 3'üde birbirinden klas. Bu maçın başlığını "Batshuayi Kadıköy'ü seviyor" olarak atabiliriz. Kolay bir şey değil. Beşiktaş 'ta öyle bir sezon yaşadı ki, attıklarından çok kaçırdıklarıyla anıldı. Orayı bırakmış, yepyeni bir sayfa açmış kendine. Ben Kadıköy'ün çocuğuyum dercesine oynuyor. Valencia da kaçırıyor taraftarı kızdırıyor ve 'buyrun hat-rick' diyor" diye konuştu.

Son olarak Altay Bayındır'ın performansı hakkında konuşan Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'de şu sorun var. Biz bu takımın hep tutanını övüyorduk, atan eksik diyorduk. Şimdi de atan taraf çok iyi tutan Altay'da sıkıntı var. İkisi bir arada olursa ne olur bilemiyorum. Altay'ı kaybetmemek lazım. Bu sene neden bu performansı gösteriiyor? Bunu sormak lazım."

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