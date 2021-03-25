Nihat Kahveci: Emre Belözoğlu kralını yönetir!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verildi ve uzun zamandır teknik direktörlük için adı geçen Emre Belözoğlu bu görevi aldı. Geçen sene 39 yaşında Sarı Lacivertliler'defutbolu bırakan ve futbol direktörlüğü koltuğuna oturan Belözoğlu 1 sene geçmeden takımın teknik direktörü oldu.

Milli Takımımız'ın eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci ise Belözoğlu'na güveniyor. Nihat Kahveci Twitter'dan yazdığı yorumda, "Emre Belözoğlu yönetir hem de kralını" yazdı.







