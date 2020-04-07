Üç aylardan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen Berat Kandili bu yıl 7 Nisan Salı gününe denk geldi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayından önceki manevi durak olan Berat Kandili'nde ATV ekranlarına çıkacak. Nihat Hatipoğlu hakkında araştırmalar da güncel olarak gerçekleştiriliyor. Nihat Hatipoğlu kaç yaşında? Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Hatipoğlu Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokul öğrenimini tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor ünvanını almaya hak kazandı. 2000 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda haftalık yayınlarına devam etti. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star TV'dede Dosta Doğru programı sundu ve 2006 yılında Star TV'de iftar ve sahur programlarını hazırlayıp sundu. 2011 yılında ATV'de başlayan programları ile televizyonlarda yer almaya devam etti. Yurt içi ve yurt dışında seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı.

Nihat Hatipoğlu ile Emel Hatipoğlu çiftinin Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu, Mustafa Hatipoğlu isminde üç çocuğu vardır.

Berat ne demek?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Berat Kandili nedir?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

Berat Kandili yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Berat Gecesi namazı nasıl kılınır?

Berat gecesinde tesbih namazı kılınabilir. Beraet kandili gecesinde 100 rekatlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nail olur.

Namaza şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi, niyet ettim senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip süeda defterine kaydeyle, Allahü Ekber"

Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas suresi okunur. İki rekatta bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır.

Berat Gecesi namazı kaç rekattır?

Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir.Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekattında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunur.

Berat Kandili gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalıdır. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”