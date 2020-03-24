Nihat Akbay kimdir? Nihat Akbay kaç yaşında, neden öldü?

A Milli Futbol Takımı’nın eski kalecilerinde Nihat Akbay, vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımı’mızın eski kalecilerinden Nihat Akbay’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nihat Akbay’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Nihat Akbay kimdir?

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Nihat Akbay, 1 Ocak 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen Akbay Türk futboluna değerli katkılarda bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise ''Kulübümüzün 5664 Sicil Numaralı Divan Üyesi, Milli Futbolcu ve kulübümüzün 1968-1978 yılları arası formasını giyen eski efsane kalecimiz Nihat Akbay’ın vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 24 Mart 2020 Salı günü Kızıltoprak Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Beykoz Kemerüstü Kabristanı'na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.











