Nihal Sarin, Asya satranç şampiyonu oldu

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranç sporcusu Nihal Sarin, Asya şampiyonu oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün mücadele ettiği Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi kadrosunda yer alan Hindistanlı sporcu Nihal Sarin, Asya’da tarih yazdı. 15 Haziran’da Çin’in Xing Tai kentinden düzenlenen Asya’nın en iyi 64 sporcusunun katıldığı Asya Yıldırım Satranç Turnuvası’na Nihal Sarin 5'inci seri başı olarak başladı. Oynadığı 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrılan genç sporcu, turnuvanın namağlup şampiyonu oldu.

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