Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta'nın yıldız oyuncularından Nigel Hayes, GS TV’de İbrahim Demir’in hazırlayıp sunduğu Son Topa Kadar programına konuk oldu.

Nigel Hayes'in programdaki açıklamaları şu şekildeydi:

“Takım olarak ve bireysel olarak çok yararlı bir ara oldu. Geride kalan maçlarda kaybetmemize neden olan ufak detaylar üzerine çalışıp o hataları düzelterek daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Lige dönmeden önce çok sıkı şekilde antrenman yaptığımızı söyleyebilirim.

Yeni bir takım kurarken işimizin zor olacağını biliyorduk, başantrenörümüz de bize bunun zor olacağını söylemişti. Bunun bir süreç gerektireceğini, daha önce birbirimizle hiç oynamadığımızı ve birbirimizi tanımamız gerektiğini koçumuz bize her zaman söylüyordu. Takımdaki oyuncuların birbirini tanımak için zaman ihtiyacı vardı. Sezon içerisinde bence bu periyodu iyi atlattık, iyi bir takım haline geldik. Kazanmamız gereken maçları kazanmaya başladık.

Fenerbahçe maçında takım olarak çok iyi bir oyun sergiledik. Koç da o maç için takım olarak oynamamız gerektiğini ve her zaman boş şutu bulmamız gerektiğini söylemişti. Biz de maç boyunca bunu yaptık ve galibiyet ile sahadan ayrıldık. Fenerbahçe maçında takım olarak neler yapabileceğimizi herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Koçun bize verdiği talimatları uyguladık ve kırk dakika boyunca mücadele ederek Avrupa’nın en iyi takımlarından birine karşı sonuna kadar kafa kafaya oynadık ve sahadan galibiyet ile ayrıldık. Bu maçı biz sezon içerisinde kendimize referans olarak görüyoruz ve diğer maçlara hazırlanırken de o maçtaki oyunu tekrarlamak isteğiyle hazırlanıyoruz.

Kişisel olarak konuşmam gerekirse saha içerisinde duygularıyla hareket eden bir oyuncu değilim. Taraftarların bu yüzden oyunumu çok etkilediği olmamıştır. Ancak takım olarak bakmak gerekirse taraftarımızın desteğini bizi pozitif yönde çok etkilediğini söyleyebilirim. Daha fazla taraftarın maça gelmesinin bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Biz iyi oynadığımız ve maç kazandığımız sürece muhakkak daha fazla taraftarımız maçlarımıza gelecektir. Onlara bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum.

Benim için Türkiye’ye adapte olmak kolay oldu. Bu biraz karakterimle de alakalı, kolay adapte olabilen bir insanım. Meraklı da bir insanım, insanlarla etkileşime geçmeyi seviyorum. Türk kültürü çok geniş bir kültür ve sürekli bir şeyler öğrenmek istiyordum. Benim için adapte olmak bu yüzden çok zor olmadı. Olabildiğince entelektüel seviyemi arttırmak isteyen bir insanım, bunun için de birden fazla dil konuşabilmeniz gerekiyor. Avrupa’daki takım arkadaşlarıma baktığımda herkes iki üç farklı dil konuşabiliyor. Ben de bu konuda kendimi geliştirmek istediğim için Türkçe’yi öğrenmek istedim. Dışarıya çıktığınızda insanlarla Türkçe iletişim kurabildiğiniz zaman bu size çok büyük bir fayda sağlıyor. Yeni bir dil öğrenmenin hafızaya da çok büyük katkısı olduğu için bu konuda çaba gösteriyorum.

Takımdaki herkesin birbiriyle çok iyi iletişimi var. Takım olarak çok iyi bir kimyaya sahibiz, o yüzden herkes birbirini çok seviyor.

Basketbola başladığım dönemde kendime idol alarak aldığım oyuncunun Göksenin Köksal olduğunu söyleyebilirim. (gülerek)

Takım olarak savunma ribaundlarında ve top kayıplarında sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. Eğer bu iki konuya dikkat edersek ve topun kıymetini bilirsek maçları kazanmak için daha fazla maç kazanmak için çok daha fazla şansımız olacağını düşünüyorum.

Kurallarda bazı büyük değişiklikler var. Benim başıma bela olan kurallardan birisi sezon başında oynadığımız hazırlık maçlarından birinde yaşanmıştı. Mola almak istemiştim, ancak oyuncuların burada mola alması gibi bir durum yok. Pozisyonun devamında da panik yaparak top kaybı yaptım. Onun dışında steps kuralı burada farklı ve hakemlerin özellikle Amerikalı oyunculara bu açıdan daha çok dikkat ettiğini düşünüyorum. Onun dışında savunma üç saniyesi ve çemberdeki topa oyuncuların vurabilmesi de alışmakta zorlandığım farklı kurallar.

Sezona biraz yavaş başladığımı söyleyebilirim, o dönemde yaşadığım sıkıntıların büyük kısmı mentaldi. O sorunlarımı kafamda çözdükten sonra sezon boyunca iyi performans gösterdiğimi söyleyebilirim.

Antrenman yapmak güzel, arada olmak güzel. Çünkü hatalarınızın üzerine çalışma şansı ve kendinizi geliştirme şansı buluyorsunuz. Ancak hiçbiri maça çıkmak kadar keyifli olmuyor. Bu yüzden bu arada tabi ki basketbola olan açlığım arttı diyebilirim.

Geldiğimiz Trabzonspor maçında fantastik bir atmosfer vardı. O kadar kalabalık bir kitlenin tezahürat yapması inanılmaz bir deneyimdi. Umarım bizim maçlarımızda da aynı atmosferi yaşarız”



