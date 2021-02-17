Nigel De Jong, futbol kariyerine Ajax futbol takımının altyapısında başlamıştır. Futbolcu, 1993 ve 2002 tarihleri arasında Ajax altyapısında forma giyip top koşturan Nigel De Jong, 2002 senesinde yine bu takımın çatısı altında profesyonel bir futbolcu olarak düzenlenen maçlara çıkmaya başlamıştır. Nigel De Jong, 2005 ve 2006 yılı futbol sezonunun devre arasında Hamburg futbol takımına transfer olmuştur. Deneyimli futbolcu Hamburg takımında forma giyerken 66 maça çıkarak mücadele etmiş ve bu mücadeleleri neticesinde 3 gole imza atmıştır.

Daha sonra 21 Ocak 2009 senesinde Manchester City kulübüne 18 milyon euro karşılığında transfer olan Nigel De Jong, Manchester City'de rakiplerine çok sert bir biçimde girişmiş olduğu için eleştiri oklarının hedefi haline gelmiştir. Futbolcu, 31 Ağustos 2012 yılında A takımlarından biri olan Milan ile 3.5 Milyon Pound karşılığında üç yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Transfer olduğu Milan futbol takımının formasını ilk olarak 1 Eylül 2012 yılında Bologna ile oynanan maçta giymiştir.

31 Ocak 2016 senesine gelindiğinde Nigel De Jong'un Milan takımı ile olan sözleşmesi bitmiş ve sonrasında Los Angeles Galaxy takımı ile bir yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Tecrübeli futbolcu, 31 Ağustos 2016 senesinde Türkiye Süper Lig takımlarından biri olan Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imza atmıştır. 5 Ocak 2018 'de Deneyimli futbolcu Nigel De Jong'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklanmıştır.

Futbolcu, milli takım formasını ilk olarak 31 Mart 2004 yılında Fransa ile oynanan hazırlık maçı esnasında giymiştir. 2006 yılında düzenlenen FIFA Dünya Kupası kadrosuna, yaşamış olduğu sakatlığı nedeniyle yer alamayan futbolcu, Marco van Basten tarafından 2008 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'na davet edilmiştir.

Burada sergilemiş olduğu başarılı futbol performans ile Güney Afrika'nın ev sahipliği yapmış olduğu 2010 FIFA Dünya Kupası'nda da Hollanda milli futbol takımı teknik direktörü Bert van Marwijk tarafından kadroya katılmaya davet edilmiştir. Futbolcu yakalamış olduğu istikrarını devam ettirmiş ve Polonya ile Ukrayna'da düzenlenmiş olan 2012 yılı Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi yapılan grup elemeleri neticesinde de milli takımının formasını giymeyi sürdürmüştür.

Nigel De Jong kimdir, nereli?

Doğum yeri bir Avrupa ülkesi olan Hollanda'nın Amsterdam kentidir. Hollanda asıllı olan bir futbolcu olan Nigel De Jong, 1,74 m boyunda olup 8 numaralı forma ile yeşil sahalarda mücadele vermiştir. Tecrübeli Hollanda asıllı futbolcu yeşil sahalarda Ön libero mevki'inde görev almıştır.

Nigel De Jong kaç yaşında?

Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, 30 Kasım 1984 yılında Amsterdam'da doğmuştur. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, Qatar Stars League ekiplerinden olan Al-Shahania'da forma giymeye devam etmektedir.

Deneyimli futbolcu Nigel de Jong,31 Ağustos 2016 yılında De Jong Süper Lig takımlarından biri olarak öne çıkan Türk futbol takımı Galatasaray ile iki yıllık sözleşme imzalamasının ardından bu takımın formasını giymiştir. Fakat kendisinden beklenen performansı yaşamış olduğu sakatlık sebebiyle gösterememiştir. Hollandalı futbolcunun forma giymiş olduğu ilk ve tek Süper Lig takımı Galatasaray olmuştur.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Hollanda asıllı deneyimli futbolcu Nigel de Jong, LA Galaxy takımında bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu takım ile sözleşmesi biten futbolcu daha sonra Türkiye'nin Süper Liginde mücadele veren takımlardan biri olan Galatasaray'a transfer olmuştur.

2021'de Hangi Takımda Oynuyor?

Futbol sporunda yer alan orta saha pozisyonu, futbol sporunun oynanışı sırasında oyuna yön veren ve defans ile forvet arasında köprü görevi gören bir pozisyon olma özelliğine sahiptir. Nigel de Jong, bu kapsamda ön libero mevkinde mücadele eden Hollandalı deneyimli futbolcu, Qatar Stars League ekiplerinden biri olan Al-Shahania futbol takımı çatısı altında futbol oynamaya devam etmektedir.

Nigel de Jong'un maaşı ne kadar?

Hollandalı futbolcu ile ilgili olarak sorulan sorulardan biri Nigel de Jong'un maaşı ne kadar şeklindeki soru olmaktadır. Bu sorunun yanıtı, tecrübeli futbolcunun 2016 yılında almakta olduğu 500.000 Amerikan dolarıdır. Ancak futbolcunun güncel maaşı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Deneyimli bir futbolcu olarak profesyonel futbol kariyerine devam eden Nigel de Jong, toplamda 427 maçta forma giymiş ve katılım gerçekleştirmiş olduğu maçlarda toplamda 24 gole imza atmıştır.

Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, milli takım formasını toplamda 91 kez giymiş ve yeşil sahalarda mücadele vermiştir. Deneyimli futbolcu bu mücadelelerinde ise yalnızca 1 gol atabilmiştir.