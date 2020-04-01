Niğde’de bir köy Corona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Corona virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Ulukışla köyünün bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle biraraya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.