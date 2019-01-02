Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısında forma giyen 7 futbolcusunu deneyim kazanmaları için 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden pilot takımı Niğde Anadolu FK'ya kiralık olarak gönderdi. Altyapıda forma giyen kaleci Ali Emre Yanar, sağ kanat Berkay Görmez, orta saha oyuncusu Egehan Gök, sağ bek Onur Taha Takır ve sol bek Mustafa Hakkı Peker'in yanı sıra sezon başında Niğde'ye gitmek istememeleri nedeniyle kadro dışı kalan stoper Seydi Kayasoy ve sol bek Hamit Kulya affedilerek Niğde ekibine geçici olarak transfer oldu. Niğde Anadolu FK'ya sezon başında Altınordu patentli 8 oyuncu gönderilmişti.

1 OCAK TARTIŞMASI

Altınordu'da profesyonel ve amatör statüde forma giyen 8 futbolcunun doğum tarihinin 1 Ocak olması sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı futbolseverler kırmızı-lacivertli kulübün oyuncuların yaşlarını özellikle küçülttüğünü iddia ederken, Altınordulu yöneticiler bu iddiaları yalanladı. Kurmaylar, "Bu futbolcular aralık ayı sonunda doğan ve aileleri tarafından doğum tarihleri nüfuslarında 1 Ocak yazdırılan oyuncularımız. Biz altyapıda örneğin U17 takımımızla U19 Ligi'nde mücadele ediyoruz. Yaş küçültme gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı" yorumu yaptı.