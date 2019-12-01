Niğde Anadolu FK - Uşakspor maç sonucu: 0-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Niğde Anadolu FK, 15'inci hafta maçında evinde karşılaştığı Uşakspor A.Ş.'ye 2-0 mağlup oldu.
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Kadir Kantekin (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xx) - Nustafa Hakkı Peker (xx) (Dk.61 Embiya Ayyıldız(x), Aykut Çolakoğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Yusufcan Esendemir (xx), Metehan Yılmaz (xx), Berkin Taşkın (xx), Fatih Ateş (xx) (Dk.64 Atalay Yıldırım (x), Emirhan Özyaşar (xx), Altar Han Hidayetoğlu (xx), Hakkı Yıldız (xx) (Dk.83 Kadir Yurttadur x)
UŞAKSPOR A.Ş.: Ersin Aydın (xxx)- Berkay Özer (xxx), Ali Say (xxx) (Dk.77 Feyyaz Aydil xx), Emre Demir (xxx) (Dk.67 Mehmet Bektaş (xx), Ozan Pekdemir (xxx), Kadir Ari (xxx) (Dk.90 Selim Dilli (xx), Ömer Akyörük (xxx), Abdullah Balıkçı (xxx), Alpay Kodaş, Berat Çetinkaya (xxx), Erdi Zengin (xxx)
SARI KARTLAR: Mustafa Hakkı Peker, Hakkı Yıldız, Recep Yemişci (Niğde Anadolu FK) - Alpay Kodaş, Emre Demir (Uşakspor A.Ş.)
GOLLER: Dk.36 Berkay Özer, Dk.85 Kadir Ari (Uşakspor A.Ş.)