Niğde Anadolu FK-Silahtaroğlu Vanspor FK maç sonucu: 0-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Silahtaroğlu Vanspor FK’ya 1-0 yenildi.
STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadı
HAKEMLER: Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı
NİĞDE ANADOLU FK: Enes- Tuncay (Dk. 77 Mustafa), Adem, Ümit, Tayfun, Cumhur (Dk.66 Hüseyin), Yılmaz (Dk. 46 Muhammet), Emre (Dk. 88 Atalay), Alperen, Polat, Ferhat
SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK: Aydın- Mete, Emrah(Dk. 74 Kubilay ), Fatih, Hamza (Dk. 90 Mehmet Ali) , Selim, Furkan (Dk. 74 Furkan İnce) , İlyas, İsmet, Sedat (Dk. 87 Baran), Barış
SARI KARTLAR: Emre, Alper, Ferhat (Niğde Anadolu FK) – Fatih, Hamza, İlyas, Furkan (Silahtaroğlu Vanspor FK)
GOLLER: Dk. 52 Hamza (Silahtaroğlu Vanspor FK)