Niğde Anadolu FK-Eyüpspor maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta maçında Niğde Anadolu, sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Murat Tuğberk (xx), Muratcan Ilgaz (xx)
NİĞDE ANADOLU FK : Ali Emre Yanar (xx) - Onur Taha Takır (xx), Kahraman Demirtaş (x), Yusuf Yalçın Arslan (xx), Mustafa Hakkı Peker (xx) , Egehan Gök (xx), İsmail Güven (xx), İzlem Anıl Balakkız (xx) (Dk. 75 Selçuk Öztürk x), Enis Durak (xx) (Dk. 61 Berkay Görmez x), Musa Caner Aktaş (xx), Fatih Aktay (xx) (Dk.84 Süleyman Güneş x)
EYÜPSPOR: Ömer Faruk Ay(xx) - Gökhan Çalışır (xx), Burak Turan (xx) (Dk. 67 Erkut Tekinsoy x), Kubilay Akyüz (xx), Hakan Yavuz (xx), Ahmet Devret (xx) (Dk.84 Yüksel Kayaalp x), Muhammed Yeşil (xx), İsmail Ayaz (xx), Hasan Güleryüz (xx), Mehmet Kodeş (Dk.73 Mehmet Kodes x), Murat Akçay (xx)
GOLLER: Dk. 34 Musa Caner Aktaş (Niğde Anadolu FK) - Dk.43 Murat Akçay (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Hakkı Peker, İsmail Güven, Yusuf Yalçın Arslan (Niğde Anadolu FK) - Berkan Turan (Eyüpspor)