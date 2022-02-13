TFF 2. Lig'de bugün oynanması planlanan Niğde Anadolu FK - Adıyaman FK karşılaşmasının, ev sahibi takımın stadyum zemininin futbola elverişsiz olması nedeniyle yarın Aksaray'da oynanmasına karar verildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün saat 13.00’da oynanması planlanan Niğde Anadolu FK - Adıyaman FK müsabakasının tarihi ve stadı değişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, saha zeminin futbola elverişli olmamasından dolayı mücadelenin yarın yine aynı saatte Aksaray Dağılgan Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

Adıyaman FK Sportif Direktörü Alper Aslan, dün İHA'ya yaptığı açıklamada, Niğde Anadolu FK’nın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini ve ev sahibi takımın hükmen mağlup olması için federasyona başvuruda bulunduklarını belirtmişti.











