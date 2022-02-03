Nicolo Melli: Benim için her Fenerbahçe maçı özel olacak

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. hafta mücadelesinde İtalyan ekibi Olimpia Milano, sahasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu maç öncesi Olimpia Milano'nun yıldızlarından Nicolo Melli, açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı her maçın kendisi adına özel olacağını belirten Melli, "Zor bir maç bekliyorum. Fenerbahçe son dönemde iyi basketbol oynayan çok tehlikeli bir takım. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. İç sahada oynadığımız maçlardaki sorumluluklarımızın daha yüksek olduğunun farkındayız. Benim için her Fenerbahçe maçı özel olacak ama burada olmamızın bir nedeni var ve bu da kazanmak" dedi.