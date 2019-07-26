Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu şampiyon Paris Saint Germain'in ardından ikinci sırada tamamlayan Lille'in Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe'nin önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusuydu. 24 yaşındaki kanat forveti daha önce satacaklarını açıklayan başkan Gerard Lopez, Kamerunlu futbolcu için 80 milyon euroluk teklif aldıklarını duyurdu.

İtalya'da yayım yapan Tuttosport'a konuşan Lopez, "Napoli, Pepe için bize 80 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Kendisini dört kulüp birden istiyor ve nereye gideceğine kendisi karar verecek. Pepe'nin önümüzdeki haftanın ortasına kadar nihai kararını vereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Yıldız isim, geçtiğimiz sezon 41 maçta 23 gol ve 12 asist kaydederek müthiş bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler