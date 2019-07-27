Nicolas Pepe gidiyor, Yusuf Yazıcı için geliyorlar

Bordo-Mavililer’de gündem değişmiyor, Yusuf için ısrar devam ediyor... Sezonun sona ermesinin ardından Trabzonspor ile temasa geçen ve son olarak 15 milyon Euro artı yüzde 15 pay teklif eden Fransız ekibi Lille, Fırtına’nın 20 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istemesi üzerine transferi askıya almıştı. Ancak Lacivert-Kırmızılılar, milli yıldızdan vazgeçmedi.

Nakit akışı sağlanıyor

Nicolas Pepe için Napoli ve Manchester United’dan gelen 80 milyon Euro’luk teklifleri kabul eden Lille, bu transferin gerçekleşmesi sonrasında bir kez daha Karadeniz devinin kapısını çalacak. Bu doğrultuda nakit akışını sağlayacak olan Fransız temsilcisinin, Trabzonspor’un istediği 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Lazio, Savic’i bekliyor

Lille ile birlikte İtalyan ekibi Lazio da Yusuf için devrede. Çizme temsilcisi de Sergej Milinkovic-Savic için gelen astronomik teklifleri değerlendirmeye aldı. Mavi-Beyazlılar’ın, Sırp oyuncunun satılması durumunda genç oyuncu için Trabzonspor ile masaya oturması bekleniyor.