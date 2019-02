Mirin'in Beşiktaş Dergisine yaptığı açıklama şöyle;

Beşiktaşımızın defans bölgesinin gücüne güç katacak olan Nicolas Isimat Mirin, daha şimdiden tribünlerimizin sevgilisi olmaya başladı. Agresif futbolu ve eğlenceli karakteriyle dikkat çeken Mirin de, bu sevgiyi karşılıksız bırakmamakta kararlı bir şekilde “Hangi maç olursa olsun, hangi turnuva olursa olsun, oynadığım her maçta Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım, yüzde yüz oynayacağım” diyor. Beşiktaş Dergisi’nin şubat sayısının kapağına konuk olan Nicolas Isimat Mirin’in röportajdan bazı bölümleri yayınlıyoruz:

“Beşiktaş benim için çok uygun bir profil. Çünkü Beşiktaş, çok büyük bir takım, sürekli Avrupa kupalarında mücadele ediyor ve her zaman en yüksek hedef neyse ona oynuyor. Ben de kariyerimin başından itibaren hep böyle takımlarda yer almak istedim. Bu yüzden çok mantıklı bir tercihti benim için.”

“Bence burası benim çok büyük gelişim kaydedebileceğim bir yer. Bir kere antrenmanların kalitesi çok güzel. Oyuncuların kalitesi çok yüksek. Türkiye liginin oyun stili, benim oyun stilime çok uygun. Türkiye liginde iz bırakan ve fark yaratan bir oyuncu olacağımı düşünüyorum.”

“Savunmacı kesinlikle agresif olmalı... İkincisi, lider özelliği bulunmalı, konsantrasyon seviyesi yüksek olmalı... Çünkü savunmacının şöyle bir görevi var, takımın konsantrasyon seviyesi düştüğünde savunmacı öyle bir oyuncu olmalı ki, arkadaşlarının konsantrasyonunu yüksetmeli, onları toparlamalı ve takımı ayağa kaldırmalı. Zaten savunmacıda bu özellikler varsa hemen kendini belli eder ve fark yaratır.”

“Beşiktaş formasını giymek, bu kulübü temsil etmek başlı başına bir onur. Her taraftar, yeni oyuncudan bir beklentisi vardır. Benim kendimden emin olarak söyleyebileceğim tek şey şu, hangi maç olursa olsun, hangi turnuva olursa olsun, oynadığım her maçta Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım, yüzde yüz oynayacağım.”