Nicolas Isimat-Mirin: Büyük zaferler kazanacağıma inanıyorum

Beşiktaş’ın PSV Eindhoven’den kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin, Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Dün sabah sağlık kontrolünden geçip akşam saatlerinde Beşiktaş’ın Antalya kampına katılan ve sabah yapılan idmanda takımla çalışan Fransız futbolcu, düzenlenen basın toplantısında samimi açıklamalar yaptı. Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Mirin, “Türkiye’ye ve özellikle de Beşiktaş’a geldiğimi için mutluyum. Beşiktaş birkaç sezondur benimle ilgileniyordu hatta birkaç deneme olmuştu. Ali Naibi sürekli çevremdeki insanlarla iletişim halindeydi. Sonunda ne mutlu ki transferim gerçekleşti. Çok kaliteli bir oyuncu grubu var. Tecrübeyi ve genç oyuncular var. Ben de sahada katkı sağlamak için çok heyecanlıyım. Takıma çok ciddi katkı sağlayacağıma inanıyorum. Başkan Fikret Orman’a, Serdal Adalı ve Şenol Güneş’e teşekkür ediyorum. Yaptığım tercihin çok doğru olduğuna inanıyorum. Bu kulübün renklerini en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Büyük zaferler kazanacağıma inanıyorum”

PSV Eindhoven’la kazandığı kupaların ardından şampiyonluk kutlaması sırasındaki sevinci hatırlatılan Mirin, “PSV’de çok güzel günler geçirdim, birçok kupa kazandık. Kutlamalar çok güzel gitmişti. Burada da bu büyük takımla büyük zaferler kazanacağıma inanıyorum. Daha güzellerini yapacağım. Bugün antrenmanda çok çalışkan bir oyuncu gurubuyla çalıştık. Profesyonel olarak işlerini çok iyi yapıyorlar. Bana ilk dakikada çok iyi karşılama yaptılar. Adriano, Quaresma, kaliteleri tartışılmayacak isimler. Ancak antrenmanlarda ne kadar profesyonel olduğunu görüyorsunuz. Antrenmanlardaki ciddiyetlerini gördüğünüzde gerçekten etkileniyorsunuz” açıklamasını yaptı.

“PSV’den ayrılmamın sebebi kırgınlıklar değil”

PSV’den neden ayrıldığıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Mirin, “Ben PSV’ye gittiğimde farklı bir yönetim ve farklı bir hoca vardı. PSV ile ligde ve Avrupa’da birçok maça çıktım. Bu sezon bir teknik direktör değişikliği oldu, yönetim değişikliği oldu. Cocu, sezon başında görevden ayrılmıştı. Aramızda bir kırılma ya da yanlış anlaşılma olmadı. Yeni teknik direktörle aramızda farklı planlar vardı. Bundan dolayı alınan bir ayrılık kararı oldu. Herhangi bir kırgınlık üzerinden gelişmedi bu karar” dedi. Beşiktaş’tan ayrılan Pepe’yle ilgili konuşan Mirin, “Öncelikle Pepe, hayranlık duyduğum bir oyuncu. Büyük bir oyuncu her zaman öyle kalacak. Ben de farklı bir tarza sahibim. Birbirimizden farklı özelliklerimiz var. En önemli şey takıma katkı yapabilmek. Savunmadan topla çıkabilen bir oyuncuyum. Burada takımın, kulübün, taraftarların beklentilerine cevap verebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

“Buraya gelmek için fikre ihtiyacım yoktu”

PSV’de birlikte çalıştığı Phillip Cocu’yla görüşüp görüşmediği şeklinde sorulan soruya yanıt veren Fransız futbolcu, “Bireysel olarak Cocu’yla direkt iletişim kurmadım. Kendisiyle ortak tanıdığımız insanlar vardı. Buradaki hayatın pozitif olduğunu belirttiler. Onun kariyeri burada istediği gibi gitmedi. Ancak karar vermek için fikirlere ihtiyacım yoktu çünkü isteyerek verdim bu kararı. Bu benim hayatım ve benim kararım. Ailem de çok istedi bu transferi. Sonuçta buraya gelmeye karar verdim” dedi. Oyun stilinin agresif olduğunu sözlerine ekleyen Mirin, “Hakemler Hollanda’da temasa dayalı oyunlara tolerans göstermiyordu. Burada agresif oyuna biraz daha tolerans gösteriliyor. Kendi oyun stilimden ödün vermeden adapte olmaya çalışacağım” dedi.

“Türkçe dersleri almaya başlayacağım”

Beşiktaş’a transferi konusunda, siyah-beyazlı takımın oyun stilinin karar vermesinde etkili olduğunu ifade eden Mirin, “Bugünkü antrenmanda da gördüm. Geriden hızlı şekilde oyun kurmak gerekiyor. Oyun yönünün çabuk şekilde değişmesini istiyor hocamız. En kısa sürede Türkçe dersleri almaya başlayacağım ve oyun dilini çabuk öğrenmek istiyorum. Zaten ailem de buraya gelecek. Beşiktaş’ta 15 numaralı formayı giyeceğim. Çok özel bir anlamı yok. Doğum tarihimle alakası var ama çok özel çok derin bir anlamı yok. İlk profesyonel olduğumda da 15 numaralı formayı giymiştim” diyerek sözlerini tamamladı.