Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe 'de oynayan eski Fransız yıldız Nicolas Anelka, 1999-2000 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid dönemi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

RMC'ye konuşan Anelka, 1999 yazında 35 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olduğu Real Madrid'de zor zamanlar geçirdiğini söyledi ve ülkeye alışamadığını belirterek, "Geldiğimde çılgınlıktı. İngiltere'den geldiğinizde ve sakin bir özel hayata alışkınsanız, İspanya'da tamamen farklı. Oldukça zor oldu. İngiltere'de sahaya çıktığınızda taraftarınız arkanızdadır. Sahadan çıktıktan sonra ise herkes gibi sıradan birisiniz. İngiltere'de sevdiğim şey buydu. İspanya'da ise tamamen farklı. Fotoğrafçılar gittiğiniz her yerde. Her zaman ışıklar üzerinizde oluyor. Ben bunun tam tersiydim." dedi.

"Soyunma odasında yer bulamadım"

İlk kez soyunma odasına girdiğinde kendisine yer bulamadığını söyleyen Anelka, "Soyunma odası da çok zordu. İlk gün bir yerim bile yoktu. Tüm oyuncuların gelmesini bekledim. Hepsi bana 'Burası benim yerim' dedi. Bazen aynı koltukta iki futbolcu bile oluyordu. Yerim yoktu ve birinin bana vermesini beklemek zorundaydım. O noktada kendime sorular sordum, kendi kendime: 'Burada ne işim var?' dedim." sözlerini sarf etti.

"Samuel Eto beni uyardı"

Ülkemizde forma giyen bir diğer yıldız futbolcu Samuel Eto'nun kendisini uyardığına da değinen Fransız futbolcu, "Geldiğim ilk gün, Samuel Eto'o beni görmeye geldi ve büyüklere dikkat etmemi söyledi. Biri bana bunu söylediğinde, oradaki durumumun çok karmaşık olacağını biliyordum. Çok baskı olan bir kulübe gelmiştim ve kendimi sahada kanıtlamak zorundaydım." açıklamasını yaptı.

"Raul ile rekabet ediyordum"

Real Madrid efsanesi Raul ile rekabet içerisinde olduğunu söyleyen Anelka, "Pozisyonumda Morientes ve Raul ile rekabet ediyordum ve ayrıca sahada iyi değildim. Sorunun Raul olduğunu söylemeyeceğim, onun yaptığı her şeye çok saygım var. Real'e geldiğimde İspanyolca konuşamıyordum ve uyum sağlamak istemedim. Takımda hatalarım üzerinde çalıştım ama yeteneklerimi gösteremedim." dedi.

Kaçınılmaz son

Yaşananlardan dolayı takımdan ayrılmak zorunda kaldığını da söyleyen Anelka, "Unutmamalısınız ki, en iyi forvet olmama rağmen neredeyse tüm sezon sağ kanatta oynadım. Raul ile ikimiz de sahada oynarken çok iyi anlaşıyorduk. Zorluk Morientes ile üçlü oynamaktı. Sezonda o kadar çok şey oldu ki, hedeflerime rağmen kalmam neredeyse imkansızdı. Bu şekilde iki sezon oynayamayacağımı biliyordum. Oyuncularla anlaşamadığım tek yer orasıydı." sözlerini sarf etti.



