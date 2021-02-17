Süper Lig'de forma giymiş olan efsane futbolular bulunmaktadır. Nicolas Anelka’da Süper Lig'de forma giymiş olan oldukça kariyerli futbolculardan bir tanesidir. Özellikle santrafor bölgesinde göstermiş olduğu üstün yetenekleri ile süper ligde hala akıllarda kalan futbolculardan bir tanesidir. Nicolas Anelka şuan kariyerini noktalamış olan emekli futbolculardan bir tanesidir. Özellikle Chelsea kariyeri ile tanınan bir futbolcudur. Kariyeri boyunca 500’ü aşkın resmi maçta forma giymiştir. Nicolas Anelka 1.85 metre boyunda ki emekli bir futbolcudur. 3 farklı takımda altyapı deneyimi yaşamıştır. Nicolas Anelka’nın tam adı Nicolas Sebastien Anelka’dır. 2014 yılında aktif futbol hayatını noktalamıştır. Şuan da ise kariyerine teknik direktör olarak sürdürmektedir. Futbol tarihinde ki başarılı yetenekli futbolculardan bir tanesidir. Türkiye süper ligde de 1 sezon oynama fırsatı bulmuş bir futbolcudur.

Nicolas Anelka nereli?

Nicolas Anelka Martinique asıllı Fransız futbolcudur. Fransa’da dünyaya gelmiştir.

Nicolas Anelka kaç yaşında?

1979 doğumlu olan emekli futbolcu Nicolas Anelka 42 yaşındadır.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Türkiye’ye İngiltere Premier Lig ekiplerinden olan Manchester City takımından gelmiştir. Nicolas Anelka Süper Lig'de sadece Fenerbahçe spor kulübünde forma giymiştir.

Nicolas Anelka kimdir?

Fransa’nın Le Chesnay şehrinde dünyaya gelen Nicolas Anelka aslen Martinique asıllı bir aileden gelmektedir. Futbola henüz 13 yaşında iken başlayan Nicolas Anelka başarılı bir futbol altyapı deneyimi geçirmiştir. 1983 yılında Trappes Saint Quentin takımı ile altyapı kariyeri başlayan Nicolas Anelka 10 yıl bu takımın altyapısında forma giymiştir. Daha sonra Fransa akademilerinden olan Clairefontaine takımının altyapısı ile 2 yıl oynamıştır. Nicolas Anelka burada 1993 – 1995 yılları arasında forma giymiştir. 1995 yılında ise Paris Saint Germain altyapısına başlayan Fransız futbolcu 1996 yılında aktif altyapı kariyerini sonlandırarak profesyonel kariyerine başlamıştır.

Nicolas Anelka Paris Saint Germain ile birlikte profesyonel sözleşme imzalamıştır. 1996 – 1997 yılları arasında 10 maçta forma giyerek 1 gol atmıştır. 760 bin Euro bonservis bedeli karşılığında ise Nicolas Anelka İngiltere premier lig ekiplerinden olan Arsenal takımına transfer olmuştur. Burada 2 sene forma giymiştir. Nicolas Anelka Arsenal takımı ile 65 maçta 23 gol atmayı başarmıştır. 1999 yılında dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilmiştir. La liga ekiplerinden Real Madrid’in gözde futbolcuları haline gelen Nicolas Anelka 35 Milyon Euro’luk rekor bonservis bedeli ile birlikte Real Madrid’e transfer olmuştur. Real Madrid’de bekleneni veremeyen Nicolas Anelka 1999 – 2000 yılları arasında sadece 19 maçta görev almış ve 2 gol atmıştır. 2000 yılında ise İspanyol ekibi Real Madrid, Nicolas Anelka’yı bonservisi ile birlikte transfer etmek istemiştir.

34.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nicolas Anelka artık Paris Saint Germain futbolcusu olmuştur. Paris ekibi ile 2 yıl forma giymiştir. 39 maçta 10 gol atmıştır. Paris Saint Germain futbolcusu iken Liverpool takımına kiralık olarak gönderilmiştir. 1.4 Milyon Euro’luk bedelle Liverpool takımı oyuncuyu 1 sezon kiralamıştır. Liverpool’da 20 maçta 4 gol kaydetmiştir. Paris’ten bonservisi ile direkt olarak Manchester City takımına 2002 yılında transfer olmuştur. Manchester City takımı bu transfer ücreti için Paris ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir.

2005 – 2006 yılları arasında ise süper lig macerası başlamıştır. Süper ligde Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka 2006 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında City ekibinden satın alınmıştır. Nicolas Anelka Fenerbahçe forması ile 39 maçta 14 gol atmıştır. Süper lig macerası yalnızca 1 sene sürmüştür. Daha sonra Fenerbahçe’den Bolton kulübüne 12 Milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur. Bolton ile de 53 maçta forma giyerek 21 gol atmayı başarmıştır. Nicolas Anelka kariyerinde zirve noktayı Chelsea ekibi ile yaşamıştır. Chelsea forması ile birlikte 2008 – 2012 yılları arasında oynamıştır.

Nicolas Anelka’nın Milli Takım Kariyeri

Nicolas Anelka Fransa milli takımında 1998 – 2010 yılları arasında oynamıştır. Fransa milli takımı ile 69 maçta forma giymiş ve 14 gol atmıştır. Fransa milli takım formasını 12 yıl terletmiştir.