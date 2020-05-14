Nicklas Bendtner pokerde 6 milyon pound kaybettiğini açıkladı!

Arsenal'in eski forveti Nicklas Bendtner, 19 yaşından bu yana poker sevdası olduğunu açıkladı.

Danimarka'da kız arkadaşıyla yer aldığı bir reality şov olan 'Bendtner ve Philine'de açıklamalar yapan Bendtner, Londra'da geçirdiği zamanda yüksek bahisli poker turnuvalarına katıldığını anlattı.

Kaybının çok büyük olduğunu belirten Danimarkalı oyuncu, "Çok para kaybettim. Hayal edilemeyecek bir miktar. Hayatımda çok fazla poker oynadım. 19 yaşından beri profesyonel olarak oynuyorum. Londra'da bir gece işler kontrolden çıktı. Gerçekten çok kötü şeyler olabilirdi. Ne kadar kaybettiğimi hesaplamak zor ama yaklaşık 6 milyon pound civarı" açıklamalarını yaptı.

Şimdilerde ise keyif için arkadaşlar arasında poker oynamaya devam ettiğini belirten Bendtner, arkadaşlar arası bir turnuva düzenleyeceğini açıkladı.



