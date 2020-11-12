Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde sahasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk etmeye hazırlanan Barcelona'nın yıldız oyun kurucusu Nick Calathes, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin son yıllarda önemli başarılar elde etmiş deneyimli bir takım olduğunu belirten Calathes, "Zor bir maç olacak. İyi basketbol oynuyorlar ve nasıl oynanması gerektiğini bilen birçok deneyimli oyuncuya sahipler. Bu yüzden kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız ve umarım ev sahibi olarak galip geliriz. Fenerbahçe, son yıllarda büyük başarılar elde etti ve bizim için heyecan verici bir maç olacak" dedi.