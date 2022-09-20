Ligue 1'de sezona beklediği başlangıcı yapamayan Nice, Teknik Direktör Lucien Favre ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre Nice'in teknik direktörlük görevi için ilk adayı en son Paris Saint-Germain'i çalıştıran Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino.

İddialara göre Fransız ekibi, tecrübeli teknik adamın ekonomik taleplerini karşılamaya hazır.

Pochettino Premier Lig'i istiyor

Ancak 50 yaşındaki Mauricio Pochettino, Fransa'ya geri dönmeye sıcak bakmıyor. Arjantinli çalıştırıcı, Premier Lig'de bir takım çalıştırmak konusunda daha istekli.

2014-2019 yılları arasında Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2021 yılında PSG'nin başına geçmişti. Arjantinli teknik adam, takımını ligde şampiyonluğa ulaştırsa da Avrupa'da beklentilerin altında kalınmasının ardından PSG'den ayrılmıştı.

Kötü başlangıç

Bu sezona Teknik Direktör Lucien Favre yönetiminde yüksek hedeflerle başlayan Nice, ilk sekiz lig maçında yalnızca 2 galibiyet alabildi ve 8 puanla 13. sırada bulunuyor.

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